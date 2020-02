Que un médico, psiquíatra o sociólogo de un diagnóstico post mortem, desde de la historia, la arqueología o la antropología tendría lógica; pero que el diagnóstico lo haga un médico contemporáneo participante, y por demás, de alguna forma, testigo de excepción de la patología, síntomas, padecimiento o “quiebre”-desfase de una entidad, fenómeno u órgano, es algo patético, por no decir de antología.

Aunque el momento político-electoral no es el más adecuado o tranquilo para la distracción o elucubraciones teóricas-filosóficas, a menos, como podría ser, que estemos, desde nuestro particular confort u entretenimiento, viendo una batalla -vía Nitendo o Neflix-, vale la pena poner algunos puntos sobre las íes…

Para muchos estudiosos de las Ciencias Sociales, en nuestro país, hace rato que el sistema de partido tradicional colapsó; e incluso, el caso del PLD, en tanto partido de cuadros, desde el Sexto Congreso –partidos de cuadros a partidos de masas-. Ahí, al menos en el PLD, la ortodoxia bochista doctrinaria-filosófica sufrió una ruptura o simbiosis -y desde la misma praxis del quehacer político- innegable. Sin embargo, lo curioso del caso, es que, a casi veinte años, aparezca un médico forense-participante (de nombre bíblico) certificando esa muerte, “quiebre” o ruptura.

Y más grave aún, que ése mismo médico participara de múltiples cirugías –luchas-pugnas de medición de fuerzas internas- tras la impostura de uno u otros proyectos presidenciales; por supuesto en todo su derecho, tan quitado de bullas que diera tres saltos sin, quizás, darse cuenta. Algo anecdótico, pero que habla del médico y sus especialidades.

Otro punto “luminoso” del referido diagnóstico es confundir las patologías, pues una cosa es una “franquicia” política y otra es una maquinaria política-electoral. Por ejemplo, y si quisiéramos ser gráfico: una maquinaria política-electoral podría ser el PLD –partido de masas hoy-, mientras que una “franquicia” política es lo que hasta hace poco era PTD -hoy FP-. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas realidades políticas o de mercado político-electoral? Sencillo: la maquinaria política-electoral es, quiérase que no, un instrumento político que aún conserva matices y rasgos de un partido político, mientras que una franquicia política es una entelequia o “aparato” que se adquiere para las exclusivas aspiraciones u ambiciones de un determinado liderazgo. En síntesis, las maquinarias políticas-electorales, como el PRI en México, pueden servir para encubar y proyectar múltiples y diferentes proyectos políticos presidenciales, en cambio, las franquicias políticas son de uso exclusivo de un solo liderazgo.

Por lo tanto, si un médico, cualquiera, quisiera dejar implícito un diagnóstico -post mortem-, con mas visos de renuncia que otra cosa, no tendría que dar tantos malabares ni piruetas teóricas para, primero –y empezar- decir que estuvo ahí; y segundo, escurrir el bulto como el que vio de lejos un féretro, donde, sin quererlo o no, también van sus huesos y sus lamentos. Eso sí, también, como se dice, “lo comido por lo servido”, ¿o no?

Finalmente, y en lo que a mí concierne, hace tiempo que hice, a todo riesgo, mi diagnóstico: más que crisis de partidos, es, lo repito, crisis de las gerencias-cúpulas -que, diga lo que se diga, y a pesar de sus fallas-lagunas, las legislaciones 33-18 y 15-19, han sido paliativos, a perfeccionar, ante la incapacidad, manifiesta, de que los partidos y sus cúpulas-jerarquías pudieran regentear sus procesos eleccionarios internos-. Y cuando no esté de acuerdo con encarar y aportar por superar esa falencia, recojo mis motetes y me voy, porque para borrego, como he dicho tantas veces, no tengo vocación. ¡Es cuanto!

Por Francisco S. Cruz

