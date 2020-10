Un día en la cocina de Chef Tita

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por un momento transpolemos nuestra mente a la cocina de un cocinero: invaden la mezcla de olores, está presente el sonido de un corte de carne mientras está a la parrilla o el sonido del agua mientras entra en hervor, y se vislumbra el magnífico despliegue de herramientas y utensilios que luce como si fue tomado de una revista.

La cocina es el santuario de todo cocinero donde surgen las ideas que horas después complacen el paladar de los comensales.

En esta conversación, El Nuevo Diario quiso transportarse a la cocina de lnés Páez, mejor conocida como Chef Tita, una mujer que tiene en su haber exaltar lo mejor de la gastronomía dominicana utilizando productos locales que convierten cada plato y receta en “arte puro”.

Aprovechamos para dialogar con la artista de la gastronomía sobre sus ingredientes favoritos, lo que define su cocina, su plato preferido, lo que para ella representa la cocina dominicana y lo que podemos esperar en la tercera temporada amateur de MasterChef República Dominicana.

Pregunta: ¿Qué es lo primero que ingieres al levantarte?

Respuesta: Lo primero que ingiero es un vaso de agua con limón y luego un jugo verde con cúrcuma, pepino, manzana verde, perejil liso y jengibre.

P. ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

R. El orégano de Los Menudos de Nagua, un buen aceite de oliva, el cacao de las productivas del Corozo Abajo en Yamasá y una buena sal.

P. ¿A qué edad empezaste en la cocina?

R. A los17 años.

P. ¿Qué te llevó a ser chef?

R. La pasión que llevo dentro por la cocina es algo mágico que me mueve a seguir hacia delante. Influenció mucho mi familia quienes son amantes de la buena mesa, y crecí viendo cocinar a mi madre que es mi mayor inspiración.

P. ¿Qué cualidades definen tu cocina?

R. Una cocina con cultura y conocimiento que apoya el producto local y nuestra historia, una cocina que saca del anonimato a los pequeños productores que creen en los sabores dominicanos y en elevar el nivel de estos, una cocina que rescata ese patrimonio gastronómico que nos identifica como dominicanos para que nos sintamos orgullosos de lo que somos gastronómicamente y de todas esas maravillosas influencias que han dejado huellas imborrables en nuestra cocina y cultura gastronómica.

P. ¿Por qué te interesaste en la cocina?

R. Me interese en la cocina porque lo llevo en la sangre y mis padres me inculcaron valores hacia el trabajo y el respeto al producto. Desde muy pequeña me involucré con la siembra y desde muy joven sabía que iba a ser cocinera.

P. Tu primera receta.

R. Crema de yautías blancas con hongos confitados y cebollas caramelizadas. Recuerdo que gané varios festivales gastronómicos con ese plato y hoy lo conservo dentro de mis platos favoritos.

P. ¿Carne o pescado? ¿Dulce o salado?

R. Los dos, soy muy comelona, disfruto la buena mesa, el buen vino y todo lo que envuelve la gastronomía. ¡Disfruto comer como no te imaginas!

P. ¿Cuándo cocinas en que piensas?

R. Me lleno de amor y quiero darlo todo. Me apasiona tener el privilegio de poder hacer felices con mis platos a los comensales y llevarlos en un viaje interminable por la cultura dominicana.

P. ¿Cuál es tu plato preferido?

R. El pollo guisado de mi mamá con habichuelas negras, plátanos maduros al caldero y aguacate.

P. ¿Eres de las que cocina con música y vino o de las que prefieren hacerlo en un ambiente más tranquilo?

R. Depende. Si es en la cocina del restaurante, todos estamos sin música y concentrados en el servicio, pero en casa, música de Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y una buena botella de vino me relaja muchísimo.

P. ¿Con que tipo de platos te gusta sorprender a tus comensales?

R. Con mi cocina de autor. Una cocina creativa que le encanta mostrar los contrastes de sabores tan interesantes y cosas que el comensal tal vez no imaginaria.

P. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras “gastronomía dominicana”?

R. Viene a mi mente todo el potencial que tenemos en nuestro país. Una cocina cargada de historia y de sabores únicos que definitivamente se quedan en la memoria gustativa de quien los prueba y tiene la capacidad para ser exportada y reconocida en mercados internacionales.

P. A propósito de que mañana es el estreno de la tercera temporada de aficionados de MasterChef República Dominicana, ¿Qué podemos esperar en esta nueva edición?

R. Esta nueva edición creo que está maravillosamente bien lograda, bien pensada y sigue exaltando lo mejor de la cocina. Hay mucha gente talentosa y con ganas de hacerlo bien, se van a divertir mucho, vamos a llorar mucho, pero sobre todo se va a aprender mucho sobre gastronomía.

P. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentas al juzgar los platos de los comensales?

R. Creo que el de tener en mis manos el sueño de uno de los participantes, es duro terminar con ellos, pero también tengo en mis manos hacer sus sueños realidad y generar muchas oportunidades para tanta gente talentosa de República Dominicana.

P. ¿Alguna cualidad en específico que busquen los jueces para el ganador de este año?

R. Buen desempeño, crecimiento dentro de las cocinas, buenas técnicas, pero sobre todo el deseo de hacerlo bien.

P. ¿Nos adelantas un poco de los retos que veremos esta nueva temporada?

R. Pues no te puedo adelantar nada de eso, pero si te digo que será la mejor de todas, que vamos con todo y que tenemos el mejor equipo de trabajo y esto hace que las cosas salgan bien y que el programa sea tan exitoso.