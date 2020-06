Un concierto de jazz anima una nueva jornada de protestas en Nueva York

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, New York.-.– Cientos de personas se reunieron este viernes ante el céntrico Barclays Center, en Brooklyn, para seguir protestando por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco, donde, al ritmo de la música, exigieron de nuevo la retirada de fondos de la Policía de Nueva York.

El piano, las trompetas y las panderetas sonaron con fuerza entre el público gracias a una banda dirigida por el popular Jon Batiste, que animó al público con varias canciones de jazz en esta particular manifestación, en la que se vieron los ya populares carteles de “Black Lives Matter” ,”No Justice, No Peace” o “Defund the police”.

Fue la original manera de este reconocido músico de rendir homenaje a la influencia cultural que ha tenido en EE.UU. el jazz, un género nacido en el sur del país norteamericano y que se asocia principalmente a la población negra de la zona.

El concierto, que presenciaron cientos de personas, se produjo bajo una significativa inscripción sobre la estructura del Barclays Center, “The time is always right to do what is right” (Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto), una frase de Martin Luther King.

Batiste sin embargo no estaba sólo ahí para protestar por la muerte de Floyd, sino para pedir también a los ciudadanos que se registren para votar en las próximas elecciones de noviembre, una iniciativa con la que se pretende aumentar la representación de la comunidad negra.

Tras el concierto a pie de calle, las cientos de personas que se concentraban frente al Barclays Center comenzaron a marchar por las calles de Brookyln en dirección al puente de Williamsburg, para cruzar hacia el distrito de Manhattan.

Además, este viernes otra una multitudinaria marcha recorrió Nueva York, desde la Torre Trump hasta la residencia oficial del alcalde, para expresar apoyo a las mujeres negras y reivindicarlas al frente de la “revolución” que vive EE.UU.

“Con esta marcha queremos asegurar que las mujeres negras están al frente, que nunca se nos vuelve a olvidar, que no se nos olvida en la política, que no se nos olvida en ningún tipo de reforma que se intente hacer”, explicó a Efe una de sus organizadoras, Sophie Pier-Michel, una joven activista de la organización Strategy for Black Lives.

Nueva York lleva así ya más de dos semanas consecutivas manifestándose en las calles, aunque los incidentes violentos que se vivieron en las primeras jornadas han dado paso a un ambiente pacífico y en ocasiones festivo.

Las continuas protestas llevaron a que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmara este viernes una ley histórica para reinventar las fuerzas de seguridad, darles mayor transparencia, evitar abusos y luchar contra el racismo, incluyendo la emblemática derogación de la norma 50-A, que desde 1976 impedía el acceso a los antecedentes y quejas sobre agentes, lo que según sus críticos les otorgaba inmunidad. EFE

