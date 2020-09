Un concepto vacío

¿Hasta cuándo lo vas a seguir confundiendo? Si, hasta cuando seguirás pensando que el amor es confusión, nudos en la garganta, miedo, destrucción, llamadas insistentes y control de contraseñas. ¿Hasta cuándo seguirás llamando a eso ‘’ estar enamorado/a’’?

¿Desde qué momento este significado empezó a distorsionarse? Son incontables los que creen que si no hay peleas no hay amor, que si no se revisan el celular no hay interés y lo peor de todo es que crean de esto una normalidad donde si no es esa la realidad, algo anda mal.

A mi entender, estar enamorado/a es el sentimiento más lindo que un ser humano puede experimentar y cuando logramos discernir su verdadera esencia, entendemos que el amor echa fuera todo temor, que en la libertad también hay fidelidad y que en la efectiva comunicación germinan grandes historias.

AMAR= PAZ.

El que te ama no te hará dudar, al contrario, te hará sentir paz y ahí sabrás que estás en los brazos correctos. No necesitarás correr detrás de alguien para que te haga caso ni tampoco pasar 230 mil dolores de cabeza para confirmar que él o ella si va a cambiar, porque cuando alguien te brinda calma nada de eso entra en la ecuación.

Quitémonos ese concepto de ‘’amor’’ tan vacío y empieza a construir uno nuevo a partir de hoy. Y si todavía no conoces de ese amor del que te hablo, logra agendar un encuentro con nuestro Papá y permítete experimentar lo que está aquí plasmado.

NO ACEPTES MENOS

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso