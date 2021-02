Un compromiso individual

Debería ser un compromiso de todos, acercarnos si quiera un poco al pensamiento y accionar ético que ayer (1844), movió a Juan Pablo Duarte y demás trinitarios a proclamar la independencia nacional.

Me he estado preguntando, ¿qué nos impide imitar ese accionar?, y en mi quizás limitado criterio, solo se me ocurre pensar que los valores por los que fueron motivados a actuar nuestros patriotas, hoy son escasos.

No pretendo escribir expresando mi queja al respecto, creo que hay mucho de eso en estos momentos, es lo que comúnmente vemos, lamentos y afirmaciones respecto a la falta de valores en la sociedad hoy en día, pero, ¿nos hemos puesto a pensar que tenemos una cuota de responsabilidad?

Todos hemos contribuido, de algún modo, a la crisis de valores que vivimos, no somos simples espectadores de un suceso que nos es ajeno, sino protagonistas. Por eso no basta quejarse, repitiendo cual loro lo que está mal.

Tenemos que empezar a personalizar los valores, estamos acostumbrados a hablar en conjunto, “La sociedad perdió tal valor”, pero olvidamos que la sociedad, a pesar de ser un colectivo, está formada por entes individuales, y como tales, formamos parte.

Hagamos un análisis introspectivo, y nos daremos cuenta que nosotros también hemos ido perdiendo valores. Por ejemplo, nos quejamos de la falta de respeto de los demás, y nosotros no somos puntuales (irrespetando así, el tiempo de otros). Lo que pasa es que es tan fácil levantar el dedo y señalar a otros, pero tan difícil curvar ese dedo hacia dentro.

Quizás si hacemos un hábito de analizarnos y trabajar en los valores de manera individual, entonces si nos vayamos acercando de manera colectiva, al pensar y accionar de nuestros hoy recordados y honrados trinitarios.