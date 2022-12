Un censo sin nacionalidad… ¿Conspiración o traición?

República Dominicana está realizando el décimo Censo nacional de población y vivienda, dirigido por la Oficina Nacional de Estadísticas en cumplimiento con la ley 50-96 que autoriza a esta instancia realizar este tipo de estudios. La ley establece que se realicen cada diez años. El último censo fue en el 2010 y el siguiente correspondía en el 2020 y no fue posible por la pandemia.

El censo es importante. Es inadmisible que el país no cuente con datos concretos y fundamentados, sobre la población nativa y extranjero que habitan nuestro territorio.

Ahora bien, hay un punto que nos ha resultado sumamente sospechoso y que hemos criticado en nuestros programas y plataformas digitales, tanto en el Demócrata y Más Allá de la Curva, y es lo referente a la nacionalidad en este censo.

Este tema se ha venido ventilando desde que se anunció el censo, pero el gobierno hizo caso omiso y el pueblo, en su gran mayoría, se ha sumado al reclamo de porqué no se pregunta la nacionalidad cuando en este tipo de estudios es de rigor no solo abordar el aspecto migratorio, sino medir donde residen, en qué condiciones socioeconómicas se desempeñan los extranjeros que viven aquí.

Es importante dejar establecido que la intención no es bloquear y oponernos al censo, solo que entendemos este no debe generar discusión que enfrente y divida a la nación. Sin embargo esto ha sucedido y, desde nuestro punto de vista la mayor responsabilidad la tiene el equipo del Presidente Abinader, quienes desde el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la ONE, no supieron leer el momento que vivimos de cara a Haití.

No se puede dejar de exigir que se nos explique el por qué desaprovecharon la oportunidad, dejando de lado esta herramienta tan importante para medir el impacto real de los flujos migratorios y de manera especial la cantidad exacta de ciudadanos haitianos, algo que prácticamente es un mito y se ha tratado como una especie de verdad oculta, que es imposible de determinar, cuantos haitianos tenemos en nuestro territorio, dónde residen, en qué áreas económicas están activos, quienes son sus empleadores, cuántos son mujeres, hombres, cuantos niños tienen. Estas estadísticas son importantes para diseñar políticas públicas y medir el impacto real en nuestro presupuesto.

No se puede decir desde el gobierno que el Censo no tocará esos aspectos y esperar que la ciudadanía asiente sin conciencia una orden de quienes están llamados a escuchar y rescatar todas las necesidades sentidas de quienes les eligieron para representarnos.

Permitiendo, además, que se tome para otros fines, se alimenten las dudas razonables sobre las intenciones que, de manera subrepticia, intentan infiltrar organismos internacionales que desde el año 2013 le exigen al país nacionalizar una serie de migrantes en estatus irregular, mayormente haitianos.

Haití permanece envuelta en una inestabilidad que mantiene en tensión a todos los Estados de las Américas, por lo que no se trata de xenofobia, ni de racismo, el deber de abordar con conciencia de Estado el alto riesgo que representa para la República Dominicana la realidad de Haití.

No puede permitirse que la visión y convicción personal de ciertos funcionarios del gobierno se imponga para complacer sus pruritos liberales, de lo que se trata es ver todas las acciones del Estado dominicano como un tema donde se impone la conciencia geopolítica y el interés nacional por encima de todo.

El censo permite conocer las condiciones reales en que vive la sociedad dominicana, pero en la manera en como está estructurado el cuestionario no aborda la nacionalidad desde una perspectiva individual, está implícita, por consiguiente, no hemos observado cómo se sabrá cuántos migrantes haitianos tenemos en el país ni su estatus legal un aspecto fundamental para poder generar una data que nos permita saber cómo abordar el tema y el gasto que representan para el país.

Estamos desaprovechando el mejor escenario para la toma de decisiones de calidad, con políticas públicas claras y definidas, coherentes con las necesidades de la población dominicana primero y luego con las demás.

El presidente Abinader ha elevado su voz en escenarios internacionales respecto al tema haitiano y la responsabilidad de la comunidad internacional, sin embargo, respecto al tema de la nacionalidad se le observa una actitud ambivalente. No se trata de un decreto diciendo que se van a deportar los migrantes (que está muy bien), sino de medir y contar con claridad la situación de quienes están aquí en materia de irregularidad.

Apoyamos que nos cuenten, pero a todos, a dominicanos y extranjeros, pongámosle nacionalidad al Censo señor Presidente.

Por Francisco Tavárez (El Demócrata)

