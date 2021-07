Un aspirante al TSE produce un incidente, tras afirmar que “la Constitución es inconstitucional”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un incidente estalló este viernes cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, evaluaba al señor César René Peñaló, uno de los aspirantes a ser magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), quien afirmó que la Constitución es “inconstitucional” en lo relativo al TSE.

Al iniciar su ponencia, Peñaló dijo que prefiriría que le preguntaran sobre ciertos aspectos que le resultaran más factibles o cómodos, puesto que él tenía mucha experiencia en múltiples concursos públicos.

Sin embargo, su solicitud fue interpretada como que él quería “condicionar” las preguntas, y Abinader le dijo que debía permitir que los consejeros hicieran las preguntas que quisieran, sin condicionamiento alguno.

Además, otro de los consejeros, el senador Bautista Rojas Gómez, protestó contra el “condicionamiento” de las preguntas, diciendo lo siguiente:

“Condicionalidades no se pueden aceptar de ninguna manera aquí, eso no es posible. Yo me niego -y ojalá que lo hagan los demás consejeros- a que se haga una pregunta, porque aquí se está condicionando el accionar de este órgano constitucional, y eso no es posible ni se puede permitir”.

Dirigiéndose al interpelado, Abinader le pidió que retirara su petición para que le hicieran preguntas. Entonces Peñaló trató de aclarar que no era un condicionamiento, sino que se refería a ciertos terrenos de su dominio.

“No es una condición que no debe dárseme si ustedes consideran fuera de lugar”, agregó.

“La Constitución es inconstitucional”

Según Peñaló, “la Constitución es inconstitucional” porque su artículo 214 crea el TSE y le da facultades para dirimir lo contencioso electoral y para ser el tribunal de los partidos, lo cual es “inconstitucional”, pues la ley orgánica 29-11 establece que los partidos del sistema electoral son libres en su estructura, organización y desenvolvimiento.

Teorizando así, explicó que la contradicción no fue creada por la Carta Magna, sino por los actores del sistema que intervienen basados en la Constitución.

“Es un aspecto inconstitucional de la propia Constitución”, remachó.

Como corolario, Peñaló sostuvo que el Congreso se toma la atribución y le coloca al artículo constitucional “un adefesio”.

El diputado Alfredo Pacheco, también consejero, le preguntó que si él dijo que la Constitución es inconstitucional en ese aspecto, y el interpelado respondió afirmativamente.-

