Un año nuevo con una realidad electoral que asusta y preocupa

Por Benedicto Reynoso

Los recursos que reciben los Partidos políticos de parte del Estado no solo tienen como finalidad el financiamiento de la democracia, sino que también buscan reducir el clientelismo y el uso de recursos de fuentes oscura o lavado de activo, además obligan a estos a invertir en educación política partidaria electoral, cosa que desafortunadamente o no se hace o simplemente no está cumpliendo su cometido.

Por un lado tenemos la proliferación de agrupaciones, movimientos y partidos políticos llegando a establecer récord, aprobando al termino de este año decenas, sin dejar de señalar que las solicitudes sobrepasan el centenar, lo que evidencia un atractivo que tiene sus base en la falta de controles u obligación de sus objetivos, pues de seguro si se cumpliera con los requisitos antes indicados los interesados dudo que fueran la cantidad que son, aparte que deja bien claro que el objetivo de estas agrupaciones van mas allá de un ejercicio democrático o de filosofía.

Por otro lado, está la falta de control de los organismos internos y externo lo que da como resultado un número de funcionarios electos vinculado directamente en actividades de lavado, narcotráfico y una significativa lista de actividades poca decorosa o altamente reprochable que toca tierras internacionales y preocupa que esas informaciones puedan ser usada por parte de potencias como chantaje para lograr imponer temas de su interés que terminaran perjudicándonos a todos como dominicano.

En cumplimiento con disposiciones constitucionales y refrendado por la Ley 20-23 del Régimen Electoral este nuevo año electoral tendremos elecciones municipales, congresuales y presidenciales con la novedad de que en esta ocasión estarán dividida en siete niveles, 1-Presidenciales, 2- Senatoriales, 3-De Diputados, 4- De Alcaldes, 5- De Regidores, 6- De Directores y 7- de Vocales, si a esa realidad le agrega que por disposiciones del Tribunal Constitucional -TC- El mecanismo de contabilidad para la asignación de los niveles de los partidos políticos y con ellos la asignación de los fondos se deben sumar los votos obtenidos en cada unos de esos niveles por tanto podríamos tener una cantidad significativa de partidos políticos llamado Mayoritarios que aunque a simple vista no represente nada la realidad es que la fortaleza esta vinculada con las partidas presupuestaria y sus proliferación siempre será mayor y sin dudas sin control, sin dejar de agregar la presión que se ejerce en los temas neurálgicos que necesitamos basándose en el calificativo de ser principales fuerzas política del país.

Finalmente preocupa que estos partidos minoritarios y de reciente creación utilicen la falta de educación electoral de sus miembros para lograr un crecimiento costeado inconscientemente de manera individual por ellos a sabiendas que difícilmente lograran resultados particulares.

Recordar que:

Las Curules de Diputados, Regidores y Vocales son ganadas por Las Boletas, no por el Partido.

Que la aplicación de Método D`Hondt requiere que esa boleta obtenga una cantidad de votos que difícilmente pueda ser obtenida por un candidato y con ello solo se beneficiará el partido.