Hoy un AMET me recordó lo grande de nuestra gente. Conducía sólo por la Lincoln. Descuidado me detuve encima de las rayas peatonales. El agente lo señala y me multa. Al ver mi placa me preguntó si ese era yo, le dije que si, me saludo cortésmente y me entrego mi multa.😎😁.

— Eduardo Sanz Lovatón (@SanzLovaton) September 20, 2020