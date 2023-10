Un 7 de octubre que no puedo olvidar

Lo ocurrido ese día 7 de octubre, por lo cual fue tan trascendente y del cual ya escribí el pasado año en la misma fecha de hoy, tuvo de escenario la ciudad de Santiago de los Caballeros, precisamente víspera de la fecha de caída en combate de Ernesto Guevara de la Serna (El Che). Hace ya nada menos que 50 años, porque fue el 7 de octubre de 1973. Fue un día 7 de octubre que la ciudad de Santiago se estremeció pese dicho mitin, aunque no contó con tanta concurrencia con el del Acuerdo de Santiago varios meses después en el año siguiente. Sin embargo, era impresionante la multitud que acudió ese día, a ese primer mitin de prácticamente toda la oposición unida contra el balaguerismo. Ese mismo escenario, la explanada frontal del Estadio Cibao, lo eligió Balaguer para celebrar su primer mitin de campaña en diciembre de 1965 para acudir como candidato presidencial por el Partido Reformista el año siguiente, (1 de junio de 1966) días antes de cayera el oficial constitucionalista Juan María Lora Fernández, con el país todavía intervenido por tropas extranjeras.

Casi todos los partidos de izquierda y de derecha antibalaguerista estaban presentes en la actividad de la oposición ese día del mitin en octubre de 1973. De los partidos de la derecha los únicos que no estuvieron presente fueron el presidia el Lic. Francisco Augusto Lora, ex vicepresidente de la República en el periodo 1966-1970, el cual representaba los intereses de los terratenientes cafetaleros, tal vez de ahí venia el vínculo cercano que se le atribuyó con el ex presidente Antonio Guzmán Fernández para las elecciones de 1970, pero también el Partido Acción Constitucional y el Partido Demócrata Popular. Quizás faltaron otros grupitos pequeños (mini partidos o entelequias) de la derecha que no estaban participando. Faltaron a esa actividad porque no se les invitó grupos u organizaciones de izquierda como el Partido Comunista Dominicano, el Partido Comunista de la República Dominicana y el Movimiento Revolucionario Nueva República que era un aliado del segundo.

Recordamos como Carmen Mazara, cuando habló como vocera o representante del Movimiento Popular Dominicano dijo: Nosotros si creyéramos en el más allá, estaríamos seguros que los muertos estarían contentos. Se refería a la unidad de la oposición contra Balaguer que proponía el fenecido líder Maximiliano Gómez Horacio (El Moreno). El Partido Revolucionario Dominicano haría un gran esfuerzo porque el mitin fuera una gran demostración de fuerza y creó un numeroso cuerpo de orden, compuesto de hombres con apariencias de ser de las capas medias y/o pequeña burguesía o clase media de Santiago. Fue un verdadero día de fiesta para los concurrentes. Recuerdo una de las consignas: “Lo Primero que hay que Hacer es Tumbar a Balaguer”, la cual los mocanos al regresar del mitin la coreamos frente a la Fortaleza 2 de Mayo, lo que hizo irritar a un soldado del Ejército Nacional. Esta intolerancia del soldado demostraba que Balaguer tenía un control prácticamente absoluto de sus Fuerzas Armadas. Se pudo ver una sola bandera verde y negra, con la sigla IJ4, alusiva al viejo y desaparecido Movimiento Revolucionario 14 de Junio de Manolo Tavar Pérez Justo.

Debió de ser una reminiscencia de esa organización en la mente de algún salcedense o montecristeño opositor a Balaguer. Vimos un telón que tenía las sigla NA–AR parece que alusiva a una pequeña organización de izquierda denominada Núcleo de Avanzada de Acción Revolucionaria, se vieron banderas del MPD, de la Línea Roja del 14 de Junio, de Voz Proletaria. A nombre de estas dos últimas organizaciones, pero además de Bandera Roja, Nuevo Rumbo, de Acción Revolucionaria, el Núcleo de Avanzada de Acción Revolucionaria y de los Corecatos habló Iván Rodríguez. El Movimiento Liberador 12 de Enero, que tenía muy acosado por la represión balaguerista a su máximo dirigente el Dr. Plinio Matos Moquete, desde el año anterior, ya que al parecer quisieron vincularle con el grupo de Amaury German Aristy, colocó un telón pendiendo del techo que pedía la libertad para los presos políticos.

En cuanto a la derecha opositora estaba representada por el Partido Quisqueyano Demócrata, Grupo Independiente Amiama Tió, Movimiento de Conciliación Nacional, Unión Cívica Nacional, y el Partido Revolucionario Social Cristiano. En aquel tiempo al Partido Revolucionario Dominicano se le consideraba de centro izquierda o de la Izquierda Democrática. El Partido Demócrata Popular de Luis Homero Lajara Burgos (expulsado del PRD a mediados de 1970), Alianza Social Demócrata (posteriormente se llamó Alianza Social Dominicana) y el Partido Acción Constitucional, los tres de derecha no participaron en las actividades de la oposición a Balaguer.

Es importante recalcar que la oposición se estaba unificando en torno al proyecto de programa de la dignidad nacional, el cual era un proyecto de programa de gobierno que contemplaba entre otras cosas la nacionalización de la Gulf And Western y otras empresas transnacionales. Es importante anotar que la oposición comenzaba a dar los primeros balbuceos de unidad contra Balaguer desde pocos días antes de sorprender Caamaño y su grupo de 8 hombres más con la Guerrilla de Caracoles. Sin embargo, ya desde la Guerrilla las contradicciones entre Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez asomaban y se harían indetenible. De todos modos, aun con la oposición unificada se hacía difícil enfrentar a Balaguer, ya que al parecer este tenía un control absoluto del poder fáctico. Otra cosa seria a partir de 1975 y 1976, con el anuncio del ascenso de Carter como candidato y posteriormente presidente.

Por Francisco Rafael Guzmán F.