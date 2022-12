Un 65 % de dominicanos evita salir de noche por miedo a la delincuencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En promedio, el 64.6 % de los dominicanos que tienen 15 años o más evita salir en horas de la noche por miedo a la delincuencia, según revela este año la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar), realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Ese promedio se obtiene de las respuestas ofrecidas por los seis grupos de edades que fueron encuestados. Al preguntárseles por las medidas de seguridad que toman para cuidarse de los delincuentes, el 59.5 % del grupo de 15 a 24 años dijo que no sale de noche.

Lo mismo dijeron el 64.1 % del grupo de 25 a 34 años, el 66.5 % del grupo de 35 a 44 años, el 65.4 del grupo de 45-54 años, el 67.1 % de 55 a 64 años, y el 65.5 % del grupo de 65 años o más.

El estudio precisa que las estadísticas fueron recopiladas en los 12 meses antes de la publicación de la encuesta y que a medida que se incrementa el grupo socioeconómico familiar, aumenta el porcentaje de la población de 15 años y más que dejó de hacer alguna actividad por miedo a la delincuencia y el crimen.

Otras precauciones

Se destaca que el 59.5 % de los jóvenes de 15 a 24 años ha dejado de salir a la calle por la inseguridad ciudadana.

Los resultados también reflejan que el 46.8 % de esos jóvenes ha dejado de llevar mucho dinero, y lo mismo hace el 53.1 % de la población comprendida entre 35 y 44 años.

En tanto, el 43.0 % del grupo de 35-44 años ha dejado de usar joyas, mientras que el 35.6 % del segmento 45-54 años ha dejado de visitar amigos y familiares. El 22.7 % de la población de 65 años o más ha preferido no usar transporte público.

No salir de noche es la opción más socorrida por la gente para que no la atraquen o le suceda algo peor. Lo hacen para no caer en la boca del lobo.

Ficha técnica

La muestra probabilística seleccionada para Enhogar-2022 fue de 40,008 viviendas. Sin embargo, debido a que en algunas de las viviendas seleccionadas se identificó más de una vivienda, el total de hogares visitados ascendió a 40,243, de la cual se obtuvo una muestra efectiva de 35,665 con una tasa de respuesta (TR) 88.6%.

En la realización de este operativo, trabajaron 136 entrevistadoras(es); 34 supervisoras(es) de campo, 34 actualizadoras(es) de la muestra; 6 supervisoras(es) nacionales, 8 supervisoras(es) de calidad y 6 supervisoras(es) de actualizadoras(es).

