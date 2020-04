Un 47.4% de los dominicanos afirma Gobierno no toma medidas oportunas ante el COVID-19, según ABC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Consultados si creen que el Gobierno está adoptando las medidas más adecuadas para combatir la pandemia del coronavirus, el 47.4% de la población dominicana expresó que no está tomando las medidas más oportunas; el 41.2% sostuvo que sí las está tomando y un 11.4% no opinó, según una encuesta de ABC Marketing.

Mientras, un 62.8% de la población considera que la salud y el temor a ser contagiado es el principal problema del país, el 15.4% aseguró que es la falta de trabajo y el temor al despedido, el 11.6% dijo la alimentación, la falta de abastecimiento, y un 10.2% manifestó otras problemáticas como la baja economía, la continuidad de la corrupción, las deudas, etc.

Los resultados fueron arrojados por la sexta encuesta nacional de percepción social y política de la firma peruana ABC Marketing que consultó a la población electoral sobre diferentes temáticas de actualidad del 7 al 10 de abril de este mes.

Un 82.2% mencionó no haber recibido ninguna ayuda del Gobierno, mientras el 17.8% expresó que sí ha recibido ayuda, y al consultarle si el Gobierno está utilizando políticamente la ayuda social, el 54.3% afirmó que sí lo está haciendo, el 36.7% no lo cree y un 9% no opinó.

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno, se consultó si la población está respetando el aislamiento para evitar el contagio del coronavirus, el 68.1% aseguró si estar respetando las medidas, mientras que 15.3% manifestó que le cuesta trabajo acatarlas y un 9.7% dijo no estar respetándolas.

El 65.5% de la población estima que la cuarentena terminará en unas semanas, el 12.3% en meses, el 4.1% dijo el próximo año, mientras el 18.1% expresó no saber.

Sobre la postergación de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 17 de mayo, el 71.7% expresó estar de acuerdo, el 12.1% opinó no está de acuerdo que se posterguen y 16.2% no opinó.

