Inicia hoy el último mes del año 2021 y con este mes aparecen muchas preguntas pero también muchas confirmaciones. Preguntas con lo que todavía no se ha cumplido de nuestro mapa de sueños y confirmaciones de lo que Dios ya te quitó porque no te pertenece más.

Muchos han llegado hasta hoy 2 de diciembre con esperanzas de recibir aún lo prometido a sus vidas y hoy quiero decirte que no las pierdas, que sigas declarando en Fe lo que aún no ves porque como dice mi Pastor el año no se acaba hasta el 31 de diciembre a las 12am. Dios todavía puede hacer el milagro.

Otros han llegado con dudas a este mes, preguntándose qué es lo próximo que viene para sus vidas, cuándo se acabarán esos procesos que han sido tan largos y si tu que me estás leyendo te sientes así, esto es para ti:

Isaías 43:19

19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.

Jesús lo hará otra vez en tu vida, en tu relación de pareja, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en esa soledad verás a Dios lucírsela contigo. Hoy aumenta tu fe, créelo a pesar de las derrotas, porque si Dios te ha bendecido en algún momento de tu vida, Él lo hará otra vez.

Agradece por lo que hasta aquí has vivido y ten paz porque en esa barca que estás Dios hará cosas nuevas. No traigas más a memoria el pasado y vístete del futuro glorioso que te espera.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

