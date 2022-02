Ulises Rodríguez: “PLD debe realizar oposición, pero no mezquina”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO-El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad industrial (Proindustria), Ulises Rodríguez, expresó este lunes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe realizar oposición, pero que la misma no puede ser mezquina.

Durante una rueda de prensa Rodríguez afirmó, que la oposición debe ser racional y constructiva.

“El PLD está haciendo una oposición, que entiendo que debe hacer oposición, pero debe ser racional y constructiva, no debe de ser una oposición mezquina, no puede ser una oposición que no aporte nada”, entiende el funcionario.

En ese mismo orden agregó “la oposición debe ser reconociendo lo bueno, porque veo que no reconocen nada bueno, un gobierno con tantos logros en tan poco tiempo, además hay que ser justo, arranco en un estado de emergencia”.

El director aseguró que el país ha avanzado a pesar de la pandemia y que se puede visualizar de acuerdo a las informaciones, calificaciones, evaluaciones y desempeños económicos.

Sugirió a los miembros del PLD realizar un trabajo con responsabilidad y por encima de sus intereses particulares.

Con relación a la invasión de Rusia a Ucrania manifestó que la situación es lamentable y que República Dominicana no la controla, así mismo puntualizó las consecuencias negativas que podrían causar a nivel nacional e internacional.

El exdiputado destacó que el presidente de la Republica, Luis Abinader está tomando medidas para subsidiar los productos importados en caso de ser necesario.

Relacionado