Ulises Díaz revela Santo Domingo Norte se encuentra en estado de emergencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), abogado Ulises Díaz, reveló que el municipio de Santo Domingo Norte se encuentra en estado de emergencia por las condiciones de desorganización e insalubridad que vive la demarcación.

“El municipio de Santo Domingo Norte está en estado de emergencia por las condiciones de desorganización e insalubridad que vive esta demarcación, lo cual nos llena de preocupación”, señalo Ulises Díaz en el programa Al Punto que produce y conduce todos los sábados para El Nuevo Diario TV.

Díaz expresó que no es justo que este municipio no tenga una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que permita a sus jóvenes optar por una carrera sin tener que trasladarse de su comunidad para poder hacerse de una carrera universitaria.

El también presidente del Movimiento Renovación Partidaria Dominicano (MOREPD) aprovechó para dar a conocer sus intenciones de aspirar a una diputación por el PLD, al tiempo de indicar que es el momento de organizar el municipio de Santo Domingo Norte que en los actuales momentos se encuentra muy desorganizado.

El abogado calificó de injusto que en Santo Domingo Norte no haya un acueducto a pesar de que es uno de los poblados que posee varios ríos a lo largo y ancho de su territorio.

Puntualizo que “Santo Domingo Norte no cuenta con un matadero municipal, no hay un mercado publico decente, y a pesar de contener algunos ríos no existe un acueducto y sus cauces se encuentran completamente contaminado”.

