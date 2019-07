Ulises Díaz afirma senadora Sonia Mateo no tiene condiciones para estar en el Congreso Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador, aspirante a una diputación por Santo Domingo Norte, Ulises Díaz, afirmó hoy que la senadora por Dajabón, Sonia Mateo no tiene condiciones políticas ni intelectuales para ocupar una curul en el Congreso Nacional.

“Usted no vuelve a ser senadora, al menos que se dé una negociación de esas que se dan en política, usted no merece ni tiene las condiciones para ocupar un sillón en la Cámara del Senado, usted no tiene condiciones ni intelectuales ni políticas, usted es una gallina loca”, indicó el abogado en el programa Al Punto con Ulises Díaz que se trasmite todos los sábados por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

El presidente del Movimiento Renovación Partidaria Dominicano (MOREPD), que apoya la candidatura del expresidente Leonel Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se pronunció en estos términos a propósito de los comentarios que expuso la senadora de Dajabón en dirección a que el doctor Fernández no volvería a ser presidente de la República.

Díaz aseguró que la Senadora Mateo le ha fallado a la provincia de Dajabón e insistió en que esa comunidad siente vergüenza cada vez que la congresista se para frente a un micrófono.

Así mismo, el precandidato a diputado llamó a los dominicanos a estar pendiente de los aprestos reeleccionistas y que procuran reformar la Constitución, en el entendido de que así mismo iniciaron momentos difíciles que en la actualidad viven algunos países de la región.

