Ulises Cabrera ofrece coctel en homenaje a socio saliente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Después de haber dedicado más de veinte años como abogado ejecutivo de la Firma, presidiendo la práctica inmobiliaria, el Dr. Ángel Pérez Mirambeaux ha decidido consagrar esta etapa de su vida en dedicarse a la labor social y conservación del medio ambiente. No obstante, el Dr. Pérez Mirambeaux permanecerá como Asesor Externo (Of Counsel) del bufete.

Todo el personal, profesional y de apoyo de Ulises Cabrera, en un ambiente de camaradería, reconocimientos y afectos, ofrecieron un merecido, alegre y divertido coctel de remembranzas y homenaje al Dr. Pérez Mirambeaux, querido y respetado por todos sus colegas y allegados.

“El optimismo y capacidad resolutiva del Dr. Angel Pérez contribuyeron durante los largos años que permaneció con nosotros a mantener un estado generalizado de alegría y confianza en todo el personal y la clientela. Además de que el conocimiento cabal y dominio de la importante materia de Tierras del Dr. Angel Pérez permitió a la Firma destacarse en tal área y cumplir a cabalidad y exitosamente los diferentes y variados expedientes de clientes de tal especialidad”, aseveró el Dr. Ulises Cabrera, socio fundador.

“Es un profesional altamente capacitado y comprometido, persona afable y entusiasta; apenas algunas de las muchas virtudes que podría destacar del Dr. Ángel Pérez, con quien tuve el honor de iniciar mi carrera en Ulises Cabrera hace ya 13 años”, expresó Magdalena Almonte, socia de la Firma.

Para Ulises Cabrera siempre será un recurso invaluable y uno de los juristas más respetados de la República Dominicana, al destacarse por su práctica ética y humana, acorde con los valores y cultura del bufete.

Sobre el Dr. Ángel Pérez

Destacado jurista y notario público autorizado, fue parte de los asesores de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Obtuvo su título en Derecho por parte de la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) en el año 1982 y en 1993 realizó su especialización en Administración Pública en la Hostos Community College of the City of New York. Su ejercicio se concentra en Derecho Inmobiliario, además ha realizado colaboraciones sobre esta área de práctica en las más reconocidas publicaciones de espectro nacional e internacional.

Sobre Ulises Cabrera

Ulises Cabrera es una firma full service de consolidado prestigio y sello único dentro y fuera de la República Dominicana. Fue fundada en 1966 por el Dr. Ulises Cabrera, cuya línea de conducta ha estado consagrada al ejercicio de una abogacía de cumplimiento y buen trato. Cuenta con un equipo profesional de 6 socios y asociados, más personal administrativo y de apoyo. La firma ha sido reconocida internacionalmente por importantes directorios como Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000 y World Trademark Review.-

