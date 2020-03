Ulises asegura el 24 de abril será juramentado como próximo alcalde de Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. El candidato a la alcaldía local por el del Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas, Ulises Rodríguez, afirmó que en este momento está en posición ganadora frente al alcalde Abel Martínez, debido a que “en las últimas dos semanas se ha acelerado el apoyo que vengo recibiendo, mientras nuestro oponente desciende considerablemente”.

Dijo que si bien llegó a las suspendidas elecciones del pasado día 16 en un posicionamiento competidor, luego de ese percance aquí en Santiago al alcalde se le ve como el responsable local de esa suspensión, lo que le ha restado apoyo.

Agregó que “mientras se ha acelerado el proceso de apoyo a nuestra candidatura, el alcalde incurrió en el grave error de declararse independiente de los grupos del PLD, encabezados por sus líderes el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, lo que ha generado un enorme disgusto y deserción de muchos danilistas y leonelistas que lo apoyaban”, declaró.

Rodríguez se refirió al tema al responde a la pregunta de un periodista que lo cuestionó sobre una encuesta que indica Martínez lo aventaja en la carrera por la alcaldía.

“Escríbalo ahí, el 24 de abril nos estaremos juramentando como el próximo alcalde de Santiago”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa en la que informó que tan pronto sea juramentado en la alcaldía, instalará un sistema de transparencia que pondrá en línea todos los detalles de las finanzas del ayuntamiento.

Tan pronto pasemos a dirigir el ayuntamiento iniciaremos la instalación de un portal electrónico que permitirá a los santiagueros conocer la procedencia y el destino de cada peso y hasta el último centavo que entre o salga.

El sistema de transparencia permitirá a quien lo desee consultar los datos que registrarán las operaciones diarias de la alcaldía en las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Compras, Cheques, Almacenes, Inventarios, Activos Fijos, Contratos, Nómina, y muy especialmente lo relativo a las contrataciones relacionadas con el manejo de la basura.

Estableceremos un sistema de transparencia como el instaurado en la entonces secretaría (hoy ministerio) de Educación por la doctora Milagros Ortiz Bosch, entonces también vicepresidenta de la República.

“Yo espero que quienes lleguen a la alcaldía luego de concluida mi gestión, mantengan este mecanismo, garantía de que nadie pueda jugarse con el dinero que sólo debe servir para darle servicios urbanos de calidad a todos los habitantes de nuestra querida Ciudad Corazón.

“No tener un sistema de transparencia es lo que ha permitido al actual alcalde disponer a su antojo de los fondos que el Ayuntamiento cobra de arbitrios y los que recibe del Gobierno Central que únicamente deben servir para mantener limpia a Santiago y para compartir con otras entidades del estado la provisión de agua potable, la disposición de las aguas residuales, contribuir a organizar el tránsito y ayudar a garantizar la seguridad ciudadana.

“Ese dinero no es para que el alcalde de turno haga fiesta con lo que no le cuesta, y menos para que lo derroche haciendo política. Si quiere hacer eso que lo haga con el dinero de su bolsillo, no con los fondos públicos que deben ser invertidos para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueros.

“Es un crimen imperdonable cometido contra el pueblo de Santiago pues ese dinero que tan trabajosamente se gana la gente, sea malversado de manera tan alegre e irresponsable, cuando debe ser destinado a convertir nuestra Ciudad Corazón

en una ciudad limpia, segura, moderna, atractiva, amigable y de oportunidades para todos, no sólo para una pequeña parte de los munícipes”, concluyó.

En su rueda de prensa estuvo acompañado por la vicealdaldesa Elvira Garrido, Andrés Cueto, presidente municipal del PRM, candidatos a regidores y otros dirigentes de su partido y fuerzas aliadas.

