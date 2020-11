UDESA felicita al movimiento deportivo en el Día Nacional del Deporte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Unión Deportiva de Santiago (UDESA), felicitó al movimiento deportivo del país, especialmente al de Santiago, por la celebración este sábado siete (7) de noviembre, del Día Nacional del Deporte, instando a su dirigencia y afiliados, a trabajar cada vez más por el bienestar de cada una de las disciplinas.

“Salud estimados compañeros, celebremos con alegría el Día Nacional del Deporte, no importa el estado de ánimo de cada uno de nosotros, tanto por la pandemia o quizás, por no poder desarrollar la labor forjada por falta de lo que no llega”, dijo el señor Emmanuel García Musa, presidente de la UDESA.

Instó a la dirigencia deportiva a mostrar su cara de alegría, como siempre lo hace, la cual labora con insistencia para obtener lo mejor de cada atleta, muchas veces sin el incentivo que merece.

“El mensaje de nuestro Comité Ejecutivo les insta mantenerse a flote, hacer lo mejor que se pueda con el material a mano, somos personas que valoramos el servicio y la entrega desinteresada en favor del desarrollo deportivo”, a seguida García Musa, apuntó: “Desde la UDESA, no desmayaremos en procurar el bienestar para los deportistas, los seguiremos orientando y capacitando para que rindan una labor cada vez mejor con nuestros atletas y progresen cada día más en su gestión personal para que obtengan una mejor vida para ustedes y sus familiares”.

Manifestó que, el Comité Ejecutivo de la UDESA, seguirá sus planes de capacitación para todas las disciplinas, pues considera que ahí está el progreso y nuestras futuras victorias, recordando que todo se puede lograr en el deporte, trabajando en conjunto con el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación, las Alcaldías y todas las instituciones, empresas y personalidades que creen en el aporte del deporte al sano crecimiento de la sociedad.