UCSD y Energía y Minas acuerdan ofrecer programas académicos en temas ambientales y otros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, de Formación Académica, con el objetivo de ofrecer programas académicos en temas ambientales, sociales, administrativos y en diseños o creación de planes, programas y proyectos, dirigidos a profesionales que se desarrollan tanto en el sector público como en el privado.

Ambas partes fueron representadas por sus máximas autoridades, por la UCSD, estuvo presente monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, rector magnífico y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y el Ing. Rolando Muñoz, director general de la Dirección General de Minería.

De acuerdo a un comunicado de este lunes, la ceremonia tuvo lugar en el Salón Oval de la Biblioteca Octavio Antonio Cardenal Beras Rojas de la citada casa de altos estudios.

Durante la firma del convenio, ambas entidades se comprometieron a trabajar de manera conjunta para crear y desarrollar los programas que fuesen consensuados con el fin de ampliar los conocimientos de la minería en general dentro del territorio de la República Dominicana.

De igual modo, los firmantes acordaron que los programas a impartir se realizarán mediante la modalidad de Educación Continuada, Grado y Postgrado, los cuales se trabajarán en convenio específico, creado con la finalidad de ampliar los conocimientos de la minería en general dentro del territorio nacional.

Los mismos serán dirigidos a todas aquellas personas que se dedican o aspiran dedicarse a las actividades relacionadas con la minería en el país, tanto desde el ámbito privado como público, así como a toda persona interesada en adquirir conocimientos o desarrollar las actividades de este sector.

Monseñor Benito Ángeles, en su intervención durante el acto, dijo que es la primera vez que esta institución académica tiene un vínculo con esta entidad, un logro fruto del congreso de Ecología y Minería que esta alta casa de estudios realizó en el 2021.

“Somos un centro de educación superior y queremos cada día más, sumar, multiplicar posibilidades, esta firma de convenio es de servicios bilaterales, en función del mejor bien de los profesionales en ejercicio y también de las instituciones para alcanzar un cualificado servicio”, puntualizó.

Ángeles entiende que este convenio es: “el valor de las capacidades, ponerlas y multiplicarlas al servicio de la búsqueda de los más altos resultados de las instituciones, nosotros en el orden académico, y el Ministerio de Ingeniería y Minas en el orden de sus servicios, porque al fin y al cabo esto es lo que pretendemos. La Universidad vive produciendo pensamientos, multiplicando conocimientos, creando nuevas posibilidades en el orden social, económico, político, social y cultural, también religioso, eso es parte de nuestra esencia”.

En su alocución, el rector de la Universidad Católica Santo Domingo dijo lo siguiente: “Los humedales del Río Ozama me gustó mucho, por lo que hemos trabajado en ello y pronto tendremos un informe completo de todo lo que fue nuestra zona del río que abarca la parte norte. En tanto me gustaría que eso sea también un punto de conferencia, porque esa es la zona que a mí como Obispo me corresponde. Yo quisiera ver cómo trasladamos esos conocimientos a los ciudadanos que viven alrededor de los humedales, no solo dejarla en el área universitaria, sino también a los ciudadanos; tenemos que hacerle llegar a ellos que son los que han de tener la mayor conciencia”.

Mientras que, Rolando Muñoz, director general de Minería, agradeció a monseñor, rector Magnífico de la Universidad Católica de Santo Domingo, a Miguel Peña, asesor minero del poder ejecutivo, Edwin García, director del Servicio Geológico Nacional y a todos los participantes de tan importante acuerdo institucional.

“Como dirección de minería, nos comprometemos a presentar programas de contenidos que abarquen los conocimientos que serán aplicados bajo este acuerdo que es trascendental para la República Dominicana”, dijo Muñoz.

El Ingeniro Muñoz, igualmente expresó que harán todos los esfuerzos en la parte tanto docente como en la planificación y así aumentar la capacidad institucional, que se pondrán al servicio de la sociedad dominicana: “como defensor de un desarrollo responsable para las comunidades donde se realicen las actividades mineras de manera general, velo por el conocimiento necesario para hacer los trabajos transparentes y honestos y así lograr la transformación de estas”.

En la firma de convenio estuvieron presentes por parte de esta academia el Francisco Cruz Pascual, vicerrector de Posgrado e Investigación; Ramón García Tatis, vicerrector Administrativo y de Desarrollo; Edwin López, coordinador técnico de Rectoría y Celsa Albert, directora de la Dirección de Postgrado y Educación Continuada y Dilenia Lizardo, coordinadora Interinstitucional.

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) es una institución de educación superior, que, dentro de su misión y objetivos está formar y desarrollar personas en la búsqueda de la verdad y el conocimiento para fomentar la ciencia y los valores culturales cristianos. Y tiene como visión ser la entidad líder en formación de profesionales comprometidos con los valores humanos, el rigor científico, el ecosistema y el desarrollo social.

La Dirección General de Minería (DGM), conforme a lo estipulado por la Ley Minera en su artículo No. 194, es el organismo estatal encargado de promover el desarrollo del país y de salvaguardar el interés nacional en todo lo concerniente a la industria minero-metalúrgica, y sus funciones fundamentales son de carácter técnico-científico y administrativo-legales.

