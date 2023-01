Ucrania impide entrar a periodista español Ángel Sastre para cubrir la guerra

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El periodista español Ángel Sastre denunció hoy que Ucrania le ha impedido entrar en el país para cubrir la guerra, pese a que contaba con la acreditación del Ministerio de Defensa ucraniano y sin que se le haya explicado el motivo, según indicó a EFE.

“Lo único que quiero es hacer mi trabajo. Exijo una explicación. Quiero saber por qué me expulsan de nuevo. ¡A un periodista se le expulsa de un país que aspira a entrar en la Unión Europea (UE)”, se quejó.

El periodista independiente, que quería llegar a Odesa desde Moldavia, fue parado en el puesto de control ucraniano junto a otros dos compañeros, que, al contrario que Sastre, sí recibieron permiso para entrar en Ucrania.

Los guardias le entregaron un documento de expulsión, pero sin explicarle el motivo por el que le impedían cruzar a territorio ucraniano.

Según Sastre, que colabora con varios medios españoles y extranjeros, él tenía todos los papeles en regla y la acreditación del Ministerio de Defensa necesaria para cubrir la guerra, pero aún así le dejaron “tirado en medio de la nieve y sin transporte” para regresar a Chisinau, la capital moldava.

Es la segunda vez que Ucrania le expulsa desde 2017, cuando tuvo que abandonar el país a través del aeropuerto de Kiev.

Sastre estuvo en una lista negra del Estado ucraniano tras haber estado entre diciembre de 2014 y enero de 2015 en el Donbás.

Muchos otros periodistas figuraban entonces en esa lista, pero pudieron salir de la misma tras pedir disculpas. Tras gestiones del Gobierno español, el veto a Sastre fue levantado, recordó.

El extremeño, que estuvo secuestrado por Al Qaeda en Siria durante 299 días entre 2015 y 2016, llamó tras no poder entrar en Ucrania a emergencias consulares de la Embajada española, pero no recibió la ayuda que esperaba “al no encontrarse aún en territorio ucraniano”, según relató.

“Puede que todo sea un error, pero nadie mueve nada para subasanarlo”, se lamentó desde Chisinau.

