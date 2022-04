Ucrania exige a la ONU que garantice corredor y alto el fuego en Mariúpol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, KIEV.- La viceprimera ministra ucraniana y titular de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk exigió hoy a la ONU que garantice un corredor humanitario y un alto el fuego en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste del país.

“Ya no pedimos, exigimos que la ONU garantice un alto el fuego y la apertura de un corredor humanitario tanto desde Azovstal como desde Mariúpol en su conjunto”, dijo en declaraciones a la televisión que recoge la agencia Unian.

Recordó que en esto momentos en la planta acerera Azovstal se encuentran mil mujeres y niños, además de al menos quinientos heridos y que casi cincuenta requieren de asistencia médica cualificada inmediata.

“Precisamente de esto es de lo que debe hablar el señor António Guterres si tiene previsto hablar de paz en Moscú. Lo más importante que puede hacer la ONU es abrir un corredor humanitario”, dijo al referirse a la próxima reunión en la capital rusa del secretario general de Naciones Unidas con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Vereshchuk subrayó que cuando se trata de la ONU y la Cruz Roja hay que exigir en primer lugar la apertura de corredores humanitarios, porque “estas organizaciones pueden hacer lo que otros no pueden hacer”.

“Si no se garantiza un alto el fuego en los próximos días en Mariúpol, entonces la ONU no vale un céntimo y estos viajes tampoco valen un céntimo. Puede que suene poco diplomático, pero las miles de personas que esperan la evacuación me dan derecho a hablar”, afirmó.

Agregó que una vez más Rusia no confirmó el alto el fuego, por lo que tampoco hoy fue posible abrir un corredor humanitario desde Mariúpol y reitero que son estas organizaciones las que tienen derecho a exigir de Rusia el cumplimiento de los acuerdos según el derecho internacional humanitario.

Recordó asimismo que las tropas rusas están llevando a residentes de Mariúpol en autobuses a territorio ruso.

“Ahora casi 200,000 ucranianos de diferentes regiones ocupadas han sido deportados a campos de filtración y de trabajo”, denunció; y agregó que Ucrania registra y traslada estas violaciones a las estructuras internacionales y trata de traer de vuelta a sus ciudadanos adultos y menores de edad.

Relacionado