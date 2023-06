UCE otorga beca completa para estudiar medicina a joven auxilió alumno le cortaron mano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Universidad Central del Este (UCE) el entregó este lunes una beca completar para cursar la carrera de medicina a la joven Ashly Feliciano, en reconocimiento por su heroica labor de socorrer a su compañero de estudios luego de que le cercenaran una mano, en un hecho ocurrido la semana pasada en el Liceo José Joaquín Pérez, en San Pedro de Macorís.

El acto donde se anunció el otorgamiento de la beca fue encabezado por el rector de la alta casa de estudios, José Hazim Torres.

Ashly, quien cursa el segundo de secundaria en el liceo José Joaquín Pérez, aprendió las destrezas de socorro, tras hacer un curso de primeros auxilios en un centro de estudios técnicos.

La adolescente manifestó su agradecimiento a la UCE por la beca que le otorgó, y aseguró que mientras concluye sus estudios secundarios, hará un curso de enfermería para ir desarrollando más sus habilidades y destrezas en el área de la salud.

«Primero le doy gracias a Dios, porque me dio este regalo, porque si no hubiera sido por él, esto no hubiera pasado. Me siento muy bien, me siento agradecida con Dios, y con la Universidad Central del Este por darme esta beca», expresó.

La joven llegó a las instalaciones de la UCE acompañada de sus padres, Humberto Feliciano y Andrea Mercedes, quienes, visiblemente emocionados, expresaron lo orgullosos que se sienten por la labor que realizó su hija a favor de su compañero de estudios.

