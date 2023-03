UCE inviste 316 nuevos profesionales de distintas carerras en graduación 142

EL NU EVO DAIRIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad Central del Este (UCE) entregó a la sociedad dominicana 316 nuevos profesionales en distintas áreas del saber, en la celebración de su Centésima Cuadragésima Segunda Investidura de Grado, llevada a cabo en el Campus José Hazim Azar, San Pedro de Macorís.

El discurso central del evento fue pronunciado por su rector, maestro José Hazim Torres, quien dijo que la educación superior sigue siendo un espacio de esperanza para los jóvenes, y que el desafío de la universidad es construir en el marco de la sociedad del conocimiento un modelo para el futuro de la institución la cual tiene que dar respuestas de cómo incorporar las tecnologías, y de cómo incorporarse a la sociedad del conocimiento.

Aseguró que “los efectos mundiales del COVID-19, además de todas las muertes que causó, también puso a prueba la investigación, el conocimiento y las tecnologías que permitieron que en tiempo récord, fueran obtenidas en diferentes laboratorios y países, vacunas contra este mortal virus del cual todavía estamos en vía de superación, situación de la que la Universidad Central del Este no escapó, no obstante, hay que señalar que la pandemia aceleró el proceso que venía en marcha en la UCE sobre la virtualización de la oferta curricular, lo que permitió que los efectos de la pandemia no fueran tan catastróficos como en otras academias dominicanas”.

Hazim Torres, expresó que la UCE se actualiza con los estándares que exige la postmodernidad con programas semipresenciales y virtuales de la mano de avanzadas estrategias que ponen a nuestros estudiantes y egresados en contacto con los sectores productivos, incrementado sus posibilidades de acceso al mercado laboral incluso antes de concluir sus estudios universitarios».

La graduanda con mayor índice académico de toda la promoción, Almeiris Valeria Mejía Luis, al pronunciar el discurso de gracia, manifestó que «esta ceremonia de graduación fue un momento de reflexión y de mirar hacia atrás a los años que hemos pasado aquí, pero también es un momento de anticipación y emoción por lo que el futuro nos depara».

Mejía Luis dijo que haber llegado hasta donde lo hicieron no es una casualidad, sino que demuestra la valentía y la disciplina con la que avanzaron, enfrentando obstáculos y atravesando caminos engorrosos, incluso, hasta una pandemia. Instó a utilizar las dificultades como instrumento de catapulta para alcanzar el éxito deseado y disponerse a nunca rendirse por sus sueños.

El rector José Hazim Torres, en compañía de los diferentes directores de escuelas, entregó títulos a, 104 Doctores en Medicina; 19 Doctores en Odontología; 8 licenciados en Enfermería; 21 licenciados en Bioanálisis; 2 licenciados en Farmacia; 11 Ingenieros Civiles; 7 Ingenieros Industriales; 5 Ingenieros Electromecánicos; 9 Ingenieros en Software; 10 Ingenieros en Sistema; 6 Ingenieros en Agrimensura; 6 Arquitectos; 18 licenciados en Contabilidad; 10 licenciados en Administración de Empresas; 4 licenciados en Mercadeo; 10 licenciados en Administración de Empresas Turísticas; 26 licenciados en Derecho; 6 licenciados en Psicología, mención educativa; 2 en Psicología, mención Industrial, 5 licenciados en Psicología, mención Clínica; 3 licenciados en Educación Básica; 3 en Educación, mención Ciencias Físicas y Matemáticas; 17 licenciado en Biología orientada a la educación secundaria, Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria, y 3 licenciados en Química orientada a la Educación Secundaria.

En la ceremonia participaron nuestros vicerrectores: Richard Peguero, ejecutivo; ámbar Zorrilla, académica; George Bournigal, administrativo, Elizabeth Reyes, de Comunicación y Servicios; Cristina Molina, de Proyectos Interinstitucionales, y el obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez.

A la fecha, esta Casa de Altos Estudios ha entregado a la sociedad 58,489 profesionales de distintas disciplinas.

