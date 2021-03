UCATECI celebra 38 años de labor ininterrumpida al servicio de la formación intelectual de los jóvenes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. – La Universidad Católica del Cibao (UCATECI), celebró con una Misa de Acción de Gracias, sus 38 años de fundación, renovando con esta conmemoración su compromiso de seguir innovando y apostando por la calidad en materia de educación y de investigación.

En el marco de la celebración eucarística, oficiada por Su Excelencia Mons. Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega, Gran Canciller y Presidente de la Junta de Directores de la UCATECI, se desarrollaron dos momentos: la juramentación del rector, ceremonia de la que el doctor, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), fungió como testigo de honor, y la rendición de cuentas del período 2015-2020, donde se presentó un recuento de los cuatro años de reinvención institucional y del año 2020, definido por la UCATECI como un año atípico y especial.

En su homilía, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, expresó “durante estos años, la Universidad se ha ido fortaleciendo, sustentando su accionar en principios, fundamentos y valores católicos al servicio de la formación intelectual de los jóvenes que han confiado en nosotros. En este tiempo, la UCATECI se ha ido consolidando como una universidad confiable, que va extendiendo con altura las experiencias educativas del mundo de hoy, con una estructura interna cada vez más funcional.

Agregó que “en estos últimos años, hemos dedicado tiempo, esfuerzo y recursos para fortalecer la institucionalidad de esta academia, a fin de que la Universidad camine bajo un consistente marco institucional en armonía con las leyes de la República Dominicana, las leyes de Educación Superior y las normas de la Iglesia católica sobre las universidades, expresadas en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (Desde el corazón de la Iglesia) promulgada por el papa Juan Pablo II, el 15 de agosto de 1990”.

Asimismo, Héctor Rafael, expresó su gratitud a Dios padre por haber inspirado a monseñor, Juan Antonio Flores Santana, a fundar la Institución que, según dijo, “Ha contribuido a una consistente formación académica en tantos profesionales de La Vega, la región del Cibao, el país, e incluso, fuera de nuestras fronteras”.

También, expresó su enorme agradecimiento a todos aquellos que han contribuido con sus conocimientos, tiempo e iniciativas al fortalecimiento de la UCATECI en el transcurrir de estos 38 años.

De igual forma, el reverendo, Sergio de la Cruz de los Santos, juramentado oficialmente como rector de la UCATECI, refirió, durante su rendición de cuentas:

De los primeros cuatro años de ese ciclo, esta universidad ha hablado en términos de transformación institucional. En el contexto bíblico, transformarse equivale, de alguna manera, a ser renovado por Dios. Y como hombre de fe, no podría pensar, sino que Dios ha tocado, muy profundamente, a los hombres y mujeres que han participado de este proyecto de Universidad, a lo largo de sus 38 años de historia; y de manera particular, puedo hoy atestiguar las maravillas de Dios realizadas en el equipo que me ha acompañado durante estos últimos cinco (5) años.

El rector manifestó que, a lo largo de los últimos cinco años, la Institución ha tenido grandes aprendizajes, mismos que también han conllevado dolor, porque “Nada extraordinario se pare sin dolor”. Expresó que las instituciones son estructuras vivas que, si se someten a la inercia por mucho tiempo, caerán en un letargo; y tarde o temprano, alguien tendrá que asumir su reforma. “Una reforma que podrá posponerse, pero no evitarse, porque el ‘ideal de excelencia corporativa’ demanda una acción constante y sostenida”.