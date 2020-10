Tyson despierta preocupación sobre su estado de salud al quedarse casi dormido en entrevista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mike Tyson se prepara para su pelea ante Roy Jones Jr. el próximo 28 de noviembre, pero lo mostrado por el legendario púgil en una entrevista al programa Good Morning Britain, ha dejado a sus fanáticos más preocupados, que motivados por verlo regresar al cuadrilátero.

Tyson, quien fue entrevistado por los conductores del programa Piers Morgan y Susanna Reid, se mostró sin fuerzas, medio dormido y arrastrando la lengua al responder las preguntas, lo que ha despertado dudas sobre su real condición física y sobre si está nuevamente está presentando problemas por el consumo de alcohol.

Ante esto, Tyson respondió que se había quedado dormido y que se despertó para la entrevista lo que provocó que se viera soñoliento.

“Intenté quedarme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido y como un león, soy difícil de despertar una vez que estoy dormido. Entrenar duro y acostarse temprano. No tenía monitor, así que no podía verlos y olvidé mirar a la cámara” dijo el boxeador de 54 años, mediante un mensaje publicado en la red social Twitter.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.



— Mike Tyson (@MikeTyson) October 13, 2020