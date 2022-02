Tyronn Lue se siente un mejor entrenador este año en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- No hay mal que por bien no venga. Esto ha debido de pensar Tyronn Lue a lo largo de una temporada marcada por las importantes ausencias de Kawhi Leonard y Paul George debido a las lesiones.

Un obstáculo que para muchos resultaría insalvable ha sido utilizado por el técnico para mejorar sus aptitudes como entrenador. Es decir, renovarse o morir, una adaptación que ya demostró durante los pasados playoffs, en los que Los Angeles Clippers alcanzaron las Finales de Conferencia por primera vez en su historia.

«Definitivamente, todo esto me ha convertido en un mejor entrenador este año», afirmó Lue para el medio Southern California News Group. «Simplemente he tratado de arañar cada posibilidad y ganar un partido todas las noches. Como en los playoffs, cuando vas partido a partido. Me lo he planteado así cada noche.»

En efecto, Lue ha tenido que echar mano de su fondo de armario para paliar la ausencia de sus estrellas y obtener resultados positivos. Una resistencia y trabajo colectivo que ha permitido a los Clippers el situarse en una meritoria octava posición de la Conferencia Oeste con un balance de 29-31. Y con el regreso de Paul George en el horizonte.

