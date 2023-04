Tyronn Lue sale en defensa de Kawhi Leonard

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La situación alrededor de Kawhi Leonard ha vuelto a enrarecerse. Cuando todos estábamos felices por verle jugando a su mejor nivel, un esguince en la rodilla derecha, el cual sufrió en el Game 1 y empeoró en el Game 2 ante Phoenix, le ha apartado de los últimos partidos, incluyendo el que puede dejar eliminados a los Clippers esta próxima madrugada.

La situación es la que es. El dos veces MVP de las Finales está lesionado y no puede jugar. Sin embargo, no han faltado las voces que han apuntado a que es el propio Leonard quien no quiere hacer el esfuerzo de estar sobre el parqué, alimentándose de lo que ya ocurrió en su día en San Antonio Spurs y de la poca claridad con sus lesiones, siendo esto último algo que ya pasó de igual modos como jugador de los Clippers.

Ante tal ruido, Tyronn Lue ha creído conveniente salir en defensa de su jugador. El head coach de los angelinos deja claro que su pupilo no está en condiciones para jugar.

«Definitivamente está lastimado. Esto no es una gestión de carga en la que se toma un tiempo libre. Ha demostrado en su pasado que ha jugado con lesiones en los playoffs. Si es algo que no puede superar, entonces tiene que ser bastante serio. No estamos hablando de que esté sentado debido a la gestión de la carga o que esté cansado o algo de eso. Es algo real. Lo que digan desde el exterior, a quién le importa», expresa.

Si con Leonard en la cancha los Clippers tenían complicado vencer a Phoenix Suns, sin él apunta a ser un imposible. Han perdido los 34,5 puntos, 6,5 rebotes y 6 asistencias que promedió su estrella en los dos primeros partidos y ahora les toca ir a Arizona con 3-1 abajo…

Relacionado