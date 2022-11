Tyronn Lue pide paciencia a John Wall y Robert Covington

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Clippers de Los Ángeles cuentan con una plantilla muy profunda, tanto como para que Tyronn Lue ni se plantee forzar a ninguna de sus piezas por encima del plan establecido.

Justo en ese escenario se mueven dos veteranos de gran nivel como John Wall y Robert Covington. El primero, tras disputar solo 40 partidos en las tres últimas temporadas, está limitado tanto por los minutos sobre el parqué como por el hecho de no jugar los segundos encuentros de los back-to-backs. El segundo está promediando solo 13,8 minutos por noche, la marca más baja desde que fue novato; es más, hay noches en las que ni siquiera salta a la cancha. ¿Están enfadados? No.

Como es normal en cualquier deportista, ambos quieren aportar más y jugar lo máximo posible, pero de igual modo entienden que nadie les ha engañado. Al firmar con los Clippers conocían en plan del equipo con ellos y por ahora se están ciñendo al mismo. Así lo explica Wall, quien está demostrando un fantástico nivel físico en este inicio de campaña.»

«Es frustrante pero, como ya dije, es parte del plan y del programa que me dieron, así que estoy totalmente de acuerdo. Además, no creo que la gente esperara que fuera tan bueno como lo estoy siendo desde el principio de la temporada. Creo que he demostrado que cuantos más minutos tengo, mejor es mi juego», expresa.

Lo cierto es que el impacto de Wall en el equipo está siendo una realidad. Según datos de Cleaning The Glass, las transiciones de los Clippers que comienzan con un rebote cuando Wall está en pista suponen 28 puntos más por cada 100 posesiones que cuando está sentado. Sí, ha dado al ataque un ritmo del que adolecían en pasados cursos. Pese a ello, Lue insiste en ser pacientes.

«Simplemente debemos tener en cuenta que no ha jugado en dos años y, a pesar de lo bueno que ha sido para nosotros durante lo que va de temporada, es solo su partido número 13 o 14 en dos años. Va a tomar algún tiempo que la situación vaya cambiando. Entendimos sus necesidades y la realidad es que está jugando mucho mejor de lo que esperaba a principios de temporada», expresa.

Covington, misma línea

Pasar de ser titular habitual y rondar los 30 minutos, a verte sentado incluso partidos enteros, no debe ser sencillo; sin embargo, Robert Covington, quien firmó una extensión de dos años y 24 millones de dólares con los angelinos, entiende que se trata de algo normal dada la profundidad del roster, por lo que siempre estará preparado para cuando se le necesite.

«Es una temporada larga y tenemos tanto talento y profundidad que sé que habrá momentos en que la gente jugará y otros en los que no. Sabía lo que venía y sabía qué esperar en determinados momento. No soy el tipo de persona que se va a quejar demasiado, me sentaré allí y estaré listo para cuando digan mi número», concluye.

