Tyronn Lue anuncia cambios en el quinteto

EL NUEVO DIARIO.- El domingo, antes de la improvisada reunión del lunes y la posterior derrota contra San Antonio, Tyronn Lue aseguró que no cambiaba su cinco inicial porque no era lo mejor en este momento.

Su opinión ya no es la misma. Tras claudicar ante unos Spurs enormemente diezmados, el entrenador de los Cavaliers cree que ha llegado la hora de dar un giro importante a su planteamiento de partido.

“Voy a hacer un cambio”. Con esa escueta afirmación anuncia Lue que uno de sus jugadores titulares pasarán a iniciar las noches sentadas en el banco. Descartamos a LeBron James y Kevin Love, cuyos estatus superan tal posibilidad. Nos quedarían Isaiah Thomas (poco probable), J.R. Smith y Jae Crowder.

Empezamos por el base. Lesionado hasta hace semanas, su irrupción en el equipo ha coincidido con la crisis de resultados. No se trata de señalarle como culpable, ya que los problemas defensivos y las dudas estaban instaurados desde mucho antes. En cualquier caso, y como es lógico, aún no está a su mejor nivel, algo que queda claro con sus porcentajes: 39,1% en tiros de campo y 28% en triples.

Siguiendo por orden de posiciones tenemos a Smith. El escolta, quien empezó la temporada contrariado al ver que perdía su puesto de titular en favor de Dwyane Wade, admite ahora que está lejos de cumplir con lo que debería aportar al equipo, por lo que aceptaría sin problema actuar con la segunda unidad.

Por último aparece Crowder. Cuando se hizo el traspaso de Kyrie Irving todos los análisis le daban como una pieza esencial en los nuevos Cavs. Con una enorme capacidad defensiva y un tiro exterior muy mejorado, el puesto de titular era suyo. Contra los Spurs estuvo lejos de ser el peor, pero tampoco ha terminado de cumplir con las expectativas.

Hablamos de quién podría salir, pero es más probable que el debate de Lue se centre en qué pieza incluir. Con Tristan Thompson en un papel muy reducido respecto a pasadas campañas, sumarle al quinteto podría tener sentido por dos días. La primera dotar al equipo de mayor energía defensiva. La segunda liberar a Love de la guerra bajo los aros. En ese escenario Crowder podría ser el perjudicado.

Por ahora todo son conjeturas. Cleveland descansa hasta el viernes, día en el que recibirá en The Q a Indiana Pacers. Será ese el momento en el que podamos analizar cuál es la solución que propone el técnico.

Dos facciones

Más allá de lo que se dijo en la reunión del lunes, esta sirvió, tal y como informa ESPN, para que quedase claro que existe una división en el vestuario. Por un lado está la vieja guardia, grupo de jugadores que han estado en las últimas temporada; y por otro los recién llegados. Con esa excisión presente, un jugador del grupo de veteranos habría asegurado que “todo el mundo quiere que se rindan cuentas, pero nadie quiere rendirlas”, algo a lo que añadió: “Lo loco es que aún sentimos que puede corregirse”. Otro aseguró: “No hay confianza en la cancha. Esto es lo peor que ha pasado”.

Mientras la plantilla parece dividirse, Lue insiste en que las palabras no sirven para nada por sí solas, y que lo importante es mantenerse unidos. “Hablar por hablar no lleva a nada, luego hay que refrendarlo. Y eso es justo lo que no hicimos contra San Antonio. Hablar es saludable, pero hay que hacer algo más. Los chicos se sienten frustrados, pero tenemos que permanecer juntos y seguir jugando”, sentencia.

