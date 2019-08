Tyronn Lue, a punto de convertirse en nuevo asistente de los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Tyronn Lue trabajará en Los Ángeles, pero no para los Lakers. Según informa Marc Stein de The New York Times, el que fuese entrenador de Cleveland Cavaliers se unirá próximamente a los Clippers para ser el principal entrenador asistente de Doc Rivers.

Su contratación sorprende no por su capacidad para el puesto, sino por el hecho de haber estado tan cerca de dirigir al otro equipo de la ciudad. En mayo su llegada a los Lakers parecía clara, dado que era el elegido por la gerencia y que su anterior vinculación con LeBron James lo alababa, sin embargo, el hecho de que no quisieran firmarle más de tres años, lo cual se unió a que querían imponerle los asistentes que lo acompañasen, acabó por hundir el acuerdo.

En Los Clippers se unirá a un núcleo preparado para competir por el anillo en el que volverá a coincidir con Doc Rivers, con quien ya estuvo en Boston Celtics y Los Angeles Clippers antes de pasar a los Cavaliers y lograr allí en campeonato en 2016.

Con su adquisición los Clippers siguen completando un grupo que esperan les conduzca al campeonato. Además de contar con Doc como eje de un equipo que el curso pasado ya mostró un gran nivel, en la temporada muerta han incorporado al actual MVP de las Finales, Kawhi Leonard, así como a Paul George.

A sus 42 años, Lue firma un balance de 128 victorias y 77 derrotas en sus dos campañas y media al frente de los Cavs. Ahora su aterrizaje en los Clippers lo convierten en un aliciente más para una rivalidad renovada con los Lakers, la cual vivirá su primer capítulo en la jornada inaugural de la temporada el 22 de octubre.

