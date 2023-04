Tyreek Hill avisa: «Voy a ser el peor enemigo» de los Chiefs

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Tyreek Hill, receptor estelar de Miami Dolphins, prometió este jueves que será el peor enemigo del campeón Kansas City Chiefs cuando se crucen ambos equipos en la temporada 2023 de la NFL.

«Reino de Chiefs, cuando los Miami Dolphins visitemos el Arrowhead Stadium este año ¿adivinen qué? Voy a ser el peor enemigo de todos ustedes ese día», sentenció el siete veces Pro Bowl.

El jugador de 29 años lanzó la advertencia a su antigua equipo.

El receptor llegó a la NFL seleccionado en la quinta ronda del Draft de 2016 por los Chiefs, equipo con el que destacó hasta ganar el Super Bowl LIV.

Dejó Kansas City el año pasado para unirse a Miami Dolphins, equipo que no tuvo en su calendario a Chiefs como rival, algo que sí sucederá en 2023, situación que motivó a Hill para desafiar a sus excompañeros.

«¿Adivinen qué vamos a hacer? Odio decirlo, odio quitar el signo de la paz contra todos ustedes. Odio hacerlo, pero tengo que decirlo: voy a ser su peor enemigo», reiteró.

City Chiefs conquistó en febrero pasado el Super Bowl LVII. Y, según la asignación de oponentes publicada por la NFL en enero pasado, recibirá a Dolphins en el Arrowhead Stadium en una fecha aún por determinar.

Tyreek Hill, quien firmó un contrato con Miami hasta 2025 a cambio de 125 millones de dólares, también afirmó que se retirará del fútbol una vez que finalice su compromiso con los Dolphins, lo que le permitirá cerrar su tiempo en la NFL en 10 temporadas.

«Voy por 10 años, voy a terminar este contrato con los Dolphins y luego lo dejaré. Quiero estar del lado comercial. Quiero hacer muchas cosas en mi vida más allá de jugar», aseveró.

En sus planes está lanzar su propia plataforma de videojuegos, algo que dijo está a punto de presentar.

«Realmente deseo entrar en el espacio de los juegos. Es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy usando mis recursos para crear un equipo de juegos que no he lanzado todavía. Debería lanzarse a fines de este mes. Voy a firmar con creadores de contenido, con atletas; ya he hablado con algunos patrocinadores», concluyó.

