Tyler Herro: «Sea cual sea el equipo en el que esté, estoy listo para jugar»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Tyler Herro no suena del todo convencido sobre su continuidad en Miami. Tras un verano repleto de rumores en los que su nombre aparece de manera constante en cualquier paquete que los Heat puedan formar para conseguir a Donovan Mitchell o Kevin Durant, el alero ha optado por fijar su mente en llegar a la próxima campaña en plena forma.

«Quiero decir… Desde que estoy aquí mi nombre ha estado en muchos rumores, así que los rumores no me molestan. Ya esté con los Heat o en otro lugar, me estoy preparando para la temporada», comenta a Anthony Chiang de Miami Herald.

Lo cierto es que el futuro de Herro en la franquicia de Florida no está para nada claro. Puede firmar una extensión de escala de novato antes de la noche inaugural de la temporada, el cual podría ser por el máximo de cinco años y unos 188 millones de dólares o cuatro años por, obviamente, menos dinero. Sin embargo, una renovación podría complicar la posibilidad de incluirle en un intercambio. Cuestionado por ello, deja claro que no tiene ni idea sobre las conversaciones sobre su extensión.

«Sé tanto como tú. Sólo estoy esperando mi turno y veremos qué pasa. Hay una fecha límite, pero dejaré que mi agente se encargue de eso y veré qué sucede. Como dije, sea cual sea el equipo en el que esté, estoy listo para jugar», sentencia.

Titularidad en el aire

Más allá de la situación contractual de Herro, hay otro tema candente en cuanto a su situación en Miami. A principios de junio, antes de la conclusión de la temporada, el alero aseguró que se merecía ser titular en el curso 2022-23. Pat Riley fue preguntado por ello y le invitó a demostrar en el training camp que debía estar en el quinteto inicial. Desconocemos si posteriormente ha habido alguna conversación entre ellos, pero sin duda es otra de las incógnitas a despejar en el mes de octubre.

Relacionado