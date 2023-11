Tyler Herro espera perderse varias semanas por torcedura en el tobillo

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El escolta de los Miami Heat, Tyler Herro, cree que estará varias semanas fuera de juego después de torcerse el tobillo derecho durante el partido que los enfrentó este miércoles a los Memphis Grizzlies. Herro aterrizó sobre el pie de Jaren Jackson Jr. después de tirar a canasta en el primer cuarto y abandonó el encuentro entre visibles gestos de dolor.

«Fue algo que sentí en el momento», declaró Herro, de acuerdo el medio The Miami Herald. «Escuché un crujido en mi tobillo y pensé: ‘Sí, es eso’. De hecho, le dije al banquillo que no podía seguir. Es algo desafortunado, pero voy a seguir trabajando duro. He pasado por otras lesiones antes y seguiré trabajando.»

Las primeras radiografías descartaron una lesión de gravedad y Herro será sometido a nuevas pruebas con el personal médico antes de compartir un diagnóstico definitivo. En el momento de su lesión promediaba 25,3 puntos por partido, por lo que una ausencia prolongada supondrá un importante obstáculo para unos Heat que han comenzado la temporada como el quinto peor ataque.

No obstante, la franquicia de South Beach será cuidadosa en su recuperación y Erik Spoelstra se verá obligado a hallar nuevas alternativas en el banquillo por enésima vez en su carrera como entrenador. «Lo tendremos de vuelta cuando esté recuperado. Ahora será un proceso. Lo más importante para él es volver a estar bien y mantener el alto nivel al que ha jugado hasta ahora cuando regrese», declaró su compañero Bam Adebayo.