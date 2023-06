Tyler Herro confirma que el objetivo es volver en la final de la NBA

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Fue acabar el séptimo partido entre Boston y Miami y empezarse a hablar de Tyler Herro. Aunque los Heat han realizado una espectacular carrera de playoffs sin él, a nadie escapa que podría su regreso a las canchas podría dar un impulso al equipo ante unos Denver Nuggets que se presentan como un enorme reto en la lucha por el anillo.

Con tal escenario, ya ha habido informes apuntando a que el alero podría estar de vuelta para el tercer partido de las Finales, el cual se correspondería con el primero de Miami en casa. Tras no jugar desde el Game 1 de la primera ronda ante Milwaukee por una fractura en la mano derecha, Herro lleva tiempo trabajando para ponerse a tono y ahora es él mismo quien deja claro que su objetivo es ayudar a los suyos contra los de Colorado.

«Voy a trabajar todos los días… dos o tres veces al día… hasta el momento en el que espero volver. No voy a parar de trabajar duro y veré cómo responde mi cuerpo día a día para intentar regresar lo antes posible. Todavía me duele un poco la mano, pero todo es solo tejido cicatricial posoperatorio y cosas por el estilo. Es algo que estoy intentando resolver en este momento. Me encantaría volver para las Finales, pero veremos cómo se siente mi mano», comenta en declaraciones recogidas por Barry Jackson y Anthony Chiang de Miami Herald.

Cuando Herro cayó lesionado ante los Bucks se dio por hecho que no volvería a jugar hasta la próxima temporada. No ha acortado los plazos, pero es que el equipo ha llegado más lejos de lo que los analistas esperaban. En todo caso, y aunque llegue a estar preparado para jugar en la batalla por el anillo, está por ver si Erik Spoelstra cree que es conveniente incluirle en la rotación. No hay nada claro en estos momentos, salvo que puede ser un factor tan inesperado como determinante.

