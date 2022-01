Tweny Montana el “Fenómeno” de la música urbana de Saint Martin

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Freddy Junior Talien, conocido como “Tweny Montana”, es un rapero y cantante de música urbana nacido en Marigot, la principal ciudad y capital de la Colectividad Francesa de San Martín.

Con su colorido musical y gran carisma al interpretar su música se ha convertido en lo que llamamos hoy un “Fenómeno” de la música latina en el caribe, sobrepasando los 250,000 suscriptores en YouTube, convirtiéndose en el primer artista de Saint Martin en llegar a los 100,000 suscriptores en esta plataforma.

Aunque nació en la Colectividad Francesa de San Martín sus padres son dominicanos, manifestando su orgullo de tener sangre quisqueyana en sus venas.

Montana sostiene ser cantante desde el vientre se su madre, hizo su debut musical a nivel profesional en 2014, pero antes de esto ya había cantando en promociones y lanzó varias canciones que fueron populares en su comunidad.

Tweny Montana se ha convertido en una marca y ha sabido capitalizar el negocio, aparte de vender discos y llenar conciertos.

También, es un hombre de negocios quien ha su temprana edad, ya cuenta con tres empresas con las cuales sostiene su familia, aseverando que es una tarea difícil ser padre de cuatro, hombre de negocio y artista a la vez, pero que al hacerlo se siente productivo y ya está acostumbrado.

El pasado mes de diciembre del 2021, fue un antes y un después en la carrera de Tweny Montana ya que por primera vez para un artista de Saint Martin, este fue capaz de hacer un concierto como artista principal del evento y vender alrededor de 1000 entradas.

Sus allegados y fanáticos lo describen como el mejor artista de la isla, así también, como el mejor barbero, ya que cuenta con su empresa llamada “The Best Cut By Tweny Montana”, que hasta el momento es la más grande y famosa de toda la isla de Saint Martin, así como también cuenta con una Joyería llamada “Jewels by Tweny Montana”.

El cantante dice que su sueño es pasar de ser el fenómeno que es, a ser leyenda he inspiración para otras generaciones y construir el puente para que todo el que quiera alcanzar su meta, no se limite por vivir en una isla pequeña que no cuente con las ventajas de países del primer mundo.

