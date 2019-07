Tuty Face: “La música es fuente de progreso para nosotros los jóvenes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano, Tuty Face, quien está promocionando el disco “El dinero me puso lindo”, expresó que la música se ha convertido en una fuente de empleo y progreso para miles de jóvenes que persiguen no sólo alejarse de la maldad de la calle sino también lograr sus sueños.

“Somos muchos los jóvenes oriundos de Capotillo que luchamos por seguir adelante, un buen ejemplo es Bulling 47, uno de los más exitosos de este tiempo en la música urbana, quien aceptó la propuesta de grabar el featuring de “El dinero me puso lindo”, canción que estamos promocionando con fuerza en las redes sociales y discotecas”, dijo Tuty Face.

Además del corte promocional, ha grabado temas como “Guare de un Guare”, “Se menea”, “Me gusta así”, “Se oye”, entre otros.

Cuenta con el apoyo de Vip Djs, The Gold Company Music , The King Of Music, El Coro De Los 12 Djs, El Coro De Los 10, asociaciones de Djs independientes, son algunos de los sectores musicales que le están apoyando.

“A mi juicio los que están actualmente sonando con más fuerza en la calle son: Bulling 47, los Piquilao, El Alfa, Secreto y Rochy”, citó.

El equipo de trabajo está compuesto por Oliver “El Bello”, Dj Mayimbe “La Uva”, Melvin “El Sencillo”, Jean Carlos y El X5.

Si deseas puedes seguirlo y disfrutar su música, a través de Instagram, Facebook, Youtube, Amazon y spotify cómo Tuty Face.

