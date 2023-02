Tuto Mota reprueba medios hayan llamado asesinato muerte de menor en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota consideró que los medios de comunicación de República Dominicana tienen una inclinación por señalar las fallas en que incurren los demás, pero no hacen conciencia de las suyas.

“Por ejemplo, estamos señalando la falta de preparación de nuestros agentes para enfrentar situaciones y esa es una verdad como un templo, ahora, y las que nosotros cometemos como medios de comunicación, porque sí como ellos incurren, nosotros también lo hacemos”, narró.

El veterano del periodismo se expresó de esta manera refriéndose a la errada clasificación de asesinato que los medios de comunicación han dado a la muerte en Santiago, del menor de 12 años, a causa de un disparo que alegadamente se le escapó a un agente de la Policía Nacional, mientras forcejeaba con su padre.

Aclaró que el asesinato se comete bajo premeditación, asechanza y alevosía, características que hasta el momento no se han demostrado que estuvieron presente en el fatídico hecho ocurrido el pasado fin de semana, durante la celebración del carnaval de Santiago.

“Aquí se ha tratado el caso como un asesinato, que no es, para que haya asesinato debe haber premeditación, asechanza y alevosía, en este caso no se presenta eso. No se puede seguir calificando de asesinato, porque cuando usted califica de asesinato, eso equivale inclusive a una sentencia”, indicó.

