Tuto Mota estima dominicanos deben asumir responsabilidad en solución a tema haitiano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota consideró que en toda su historia, República Dominicana no había vivido un momento de tanta peligrosidad como el que afronta en la actualidad con el tema haitiano, porque existen muchos sectores que no han hecho conciencia plena del alcance que esto puede tener.

En ese orden, comentó que no son las autoridades los únicos responsables de esta situación, ya que muchos ciudadanos han asumido la premisa de que no hay manera de revertir la mudanza haitiana, cuando parte de la solución podría estar en sus manos.

“A mí me dirán lo que sea, pero yo no gasto un centavo a uno de esos vendedores, no le compro, porque aquí todo el mundo te dice que está en desacuerdo con la migración ilegal, pero si van a encontrar una doméstica, buscan una haitiana, si van a comprar algo en la calle se la compran a un haitiano y no me digas que son los únicos que venden, porque aquí hay todo tipo de comercio”, expuso.

En tal sentido, aseguró que pequeñas cosas como estas, son responsabilidades que deben asumir los ciudadanos de la República Dominicana, pero también, indicó que es una atribución del pueblo pedirle cuenta a las autoridades si ellos están jugando a la política con un tema de esta naturaleza.

Mota realizó estas afirmaciones en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, el cual conduce junto a los periodistas Liliam Mateo y Miguel Sandoval y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El periodista destacó que independientemente de las repatriaciones que se produzcan, hoy día la presencia haitiana en el territorio nacional es mayor que nunca, y amerita que más allá de estar citando estadísticas, se haga frente con determinación a esta situación que amenaza la soberanía nacional.

En tal sentido, consideró que el presidente Luis Abinader hizo bien al realizar un llamado de unión a los partidos opositores respecto al tema haitiano; pero en conjunto también debió anunciar las primeras medidas, para que ellos y la sociedad en general adhiriera a la lucha en torno a ellas, aportando desde sus posibilidades.

“En nosotros está que se materialice algún hecho basándose en esa propuesta, que no se quede en el aire y si no hacen nada está en nosotros tratar de hacer lo que nos corresponde”, señaló.

