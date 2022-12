“Tuto” Mota dice se explica irritación de ciudadanos por el hastío social que sufren a diario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano periodista Enrique “Tuto” Mota se cuestiona si realmente son exageradas las reacciones de las personas que toman decisiones bruscas, agobiadas como están por una serie de problemas sociales cuya solución no está a su alcance y tampoco parece llegar con el tiempo.

Lo dice a propósito de que un ciudadano haitiano le bloqueó la salida de su parqueo, haciéndolo caminar más de una cuadra para encontrarlo, pero en vez de disculparse, este insinuó que era él quien lo estaba molestando y no debía quejarse.

“Usted no pude dormir, porque el vecino tiene la música alta, usted llama a la Policía y no hace nada. Usted va al sanitario y no hay agua, pero en medio de esa situación se le va la luz, pero los hijos suyos no pueden estudiar en esa situación. Pero encima de eso tiene que bregar con el que parquea mal el carro, con el que se sube en las aceras”, criticó.

Mota expuso que la gente se asombra cuando se asumen actitudes extremas; sin embargo, estimó necesario ponerse en el lugar de aquel que recurre a la justicia “propagada” como independiente cuando se trata de casos de corrupción “que requieren de actuaciones hollywoodenses”, mas no para los problemas de capital importancia para el “infeliz”.

Comentó que aquí hay sectores donde las aceras no existen, porque son ocupadas por los vehículos ante la “mirada indolente, irresponsable e indiferente de las autoridades”.

Aclaró que no pretende que su premisa sea una justificación para algunas acciones, pero sí una explicación de lo que está pasando en República Dominicana.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el veterano de la comunicación expuso que los dominicanos ven con desdén lo que está sucediendo en Haití y “aunque estamos lejos de eso, si seguimos en el camino que vamos, nos vamos a comer los unos a los otros”.

“Aquí nosotros hemos sido incapaces de solucionar el problema de tránsito, hemos sido incapaces de solucionar el problema de los servicios básicos, hemos sido incapaces de solucionar el problema de la inseguridad”, señaló.

En ese sentido, apuntó que no todo el mundo tiene el temple o la capacidad de resciliación para accionar de forma pasiva cuando se enfrenta a situaciones como estas que ponen a prueba su temple.

Al ver que no hay soluciones cercanas a estas problemáticas y que no todos tienen resiliencia, Mota se pregunta: “¿Realmente son exageradas las reacciones de la gente? ¿Qué alternativa le queda?”.

Relacionado