(VIDEO) Turner y Sabonis hacen valer su dominio interior en triunfo de Pacers

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El dominio en el juego interior que impusieron los hombres altos, el pívot Myles Turner y el ala-pívot lituano Domantas Sabonis marcó la diferencia final en el partido que su equipo, los Indiana Pacers, ganaron a domicilio por 95-104 ante los Golden State Warriors.

Turner aportó un doble-doble de 22 puntos, incluido un triple, a falta de 2:59 minutos para que concluyese el tiempo reglamentario, y le dio la ventaja definitiva a los Pacers, que ampliarían con bandeja del base Aaron Holiday en la siguiente posesión.

Bajo los aros, Turner capturó 12 rebotes, incluidos 10 defensivos, y puso cinco tapones.

😤 Myles Turner does it ALL in the @Pacers W. #AlwaysGame@Original_Turner: 22 PTS, 11 REB, 4 BLK, 3 3PM pic.twitter.com/gJLXm1QOgC

— NBA (@NBA) January 13, 2021