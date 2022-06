Turismo lanza buenas prácticas; Collado: Hay quienes quieren obtener licitación a las malas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, David Collado, anunció este martes la creación de un Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras a ser desarrolladas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas (CEIZTUR), con el fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la Ley no. 340-06, sobre sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

Según informaron, el observatorio estará integrado por las universidades que forman parte de la Red Universitaria por el Avance de la Educación Dominicana (RUNED), La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), representantes del sector turístico y La Iglesias evangélicas y adventista.

Durante el acto, el mandatario felicitó a Turismo por la iniciativa.

De su lado, Collado afirmó que este observatorio es una reafirmación del compromiso que tiene este gobierno con la transparencia.

“Desde que llegamos al Ministerio de Turismo hemos puesto en marcha la visión del presidente Abinader de una administración transparente y cercana a las comunidades y este observatorio incorporará las mejores prácticas a los procesos de licitación para seleccionar y asegurar calidad y tiempos óptimos de entrega”, dijo.

Según se explicó, este observatorio además contará con una aplicación digital mediante la cual cualquier persona podrá acceder al proceso de licitación para verificar el status del mismo, así como para poder aportar ideas o sugerencias de obras o soluciones de infraestructuras que se necesiten en la comunidad.

También se indicó que los clústeres y asociaciones hoteleras de los destinos donde serán desarrolladas las obras por parte del CEIZTUR serán invitados a participar del Observatorio de Buenas Prácticas como veedores en cada uno de los procesos de licitación que correspondan a los destinos que representan.

Las universidades signatarias del observatorio por parte de RUNED son: el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Dentro de los mecanismos y plataformas que utilizará el Observatorio se plantea la integración de estudiantes de ingeniería y arquitectura en los procesos de presupuesto, ubicación y evaluación como parte esencial de la educación.

Collado destaca hay quienes quieren obtener licitación de una obra a las malas “y a las malas no se puede”

El ministro indicó que “hay personas que pierden una licitación y quieren impugnar y quieren tener una obra a las malas, y a las malas no se puede”.

Al dejar creado un observatorio de buenas prácticas para obras de infraestructuras, en un acto al que asistió el presidente Luis Abinader, Collado sostuvo que sabe que hay que trabajar apegado a la transparencia en un momento como el que se está viviendo, “donde ser servidor público es ser sujeto de un estigma que se tiene de que todo el que ocupa una posición pública está robando o va a beneficiar a alguien”.

“Yo puedo decir hoy aquí que ni siquiera un familiar directo o indirecto tengo en el Estado dominicano, yo puedo decir aquí que, en mis seis años como diputado, luego como alcalde de la ciudad y ahora como ministro, nunca he utilizado los viáticos que da el Estado”, aseguró.

“Nosotros hemos asumido el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader, de gobernar con transparencia, y si el no otorgarle una obra a un amigo o a un dirigente me conlleva a que me tengo que retirar de la política, yo prefiero retirarme, pero lleno de dignidad, porque sí tengo bien claro que todo esto es pasajero y que hay una fecha de salida”, expresó el ministro durante el acto.

Asimismo, destacó que las licitaciones deben hacerse con transparencia y apegados a la ley de Compras y Contrataciones.

En ese orden, sostuvo que eso es lo que se está haciendo con el observatorio, “garantizar que las obras de infraestructuras turística sean totalmente transparentes”.

