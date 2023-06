Tupac tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, esta vez de verdad

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Este próximo miércoles 7 de junio el ícono del rap Tupac Shakur recibirá su estrella del Paseo de la Fama en Holywood a 27 años de su muerte y esta vez es de verdad.

Tupac es un galardonado rapero y estrella de cine que recibirá la estrella número 2 mil 758 en el Paseo de la Fama de Hollywood como homenaje póstumo a su paso por el mundo de la música.

En el 2013 se anunció el reconocimiento pero finalmente no se llevó a cabo

«Tupac Shakur fue un rapero, actor, activista, poeta y revolucionario. Este artista icónico ha seguido siendo parte del espíritu de la época durante décadas después de su fallecimiento y continuará siendo una figura cultural importante durante muchos años», afirmó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

2pac

El fallecido Tupac Shakur fue un artista reconocido internacionalmente por su trabajo, desafiando la distinción entre arte y activismo. Aunque su carrera duró solo cinco años, Tupac Shakur sigue siendo uno de los artistas más complejos y prolíficos de su generación con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Como solista, Shakur lanzó su álbum debut 2Pacalypse Now en 1991 a través de Interscope Records.

Continuó compartiendo tres álbumes más antes de su tiroteo fatal a los 25 años, todos los cuales figuraron en el Billboard 200, con All Eyez on Me y Me Against the World encabezando la lista.

Después de su muerte, se lanzaron seis álbumes de estudio póstumos a través de Amaru Entertainment, iniciados por la madre de Shakur e Interscope Records.

Relacionado