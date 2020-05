Tulile no ha muerto; el merenguero ya está en su casa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero urbano José Manuel Rivera (Tulile) no ha fallecido como han informado este viernes algunos medios digitales y grupos de WhatsApp, luego de que el artista estuviera recluido en un centro médico de la ciudad de Nueva Jersey.

El propio músico grabó un video donde expresa que ya se encuentra en su casa luego de recibir el alta médica y explicar las razones de su internamiento.

“El domingo como a eso de las cinco y pico de la mañana voy al baño como de costumbre y cuando llego siento un mareo que nunca en mi vida hubiese. Ahí perdí la fuerza, me caigo y automáticamente pierdo el conocimiento. Cuando vuelvo en sí que abra los ojos estoy en la ambulancia”, narró Tulile.

Continuó relatando que al despertar no tenía fuerzas, no podía respirar y que al llegar al hospital tuvieron que sedarlo luego de que le tomaran la presión.

“Ahí duré un tiempo largo dormido. Me hicieron todos los análisis pero lo importante de todo esto es que Dios me tiene aquí con todos ustedes, y de verdad que no pensaba que iba a estar aquí hoy”, expresó.

Aprovechó para agradecerle a toda la gente que se preocupó y oraron por él y “decirles que Dios los bendiga”.

En el año 2012 también se publicó que el artista había perdido la vida en un accidente de tránsito en la Autopista Las Américas, noticia que fue desmentida minutos después por el propio mambero a través de cuenta de Facebook.

