Tueska regresa con “Yo pago”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante colombiana Tueska sigue trabajando en su carrera artística. Es por esto que desde este viernes sonará en la radio nacional e internacional, además de plataformas de videos musicales, su nuevo sencillo titulado “Yo pago”, una canción que empodera a las mujeres e invita a los hombres a conquistarlas con mucha creatividad.

Con la presentación de este nuevo tema, la cantautora radicada en República Dominicana desde hace más de 12 años, visitará medios de comunicación en Miami a partir del 22 de julio, luego llegará a Colombia, México y República Dominicana.

“Yo pago, significa para mí el resultado de lo que he ganado por años. Esta canción es el resultado de un proceso de observación y experimentación y evolución musical”, así define la artista barranquillera lo que significa este nuevo lanzamiento en su carrera.

A sus 30 años, Tueska no le tiene miedo a nada. Su estilo es divertido, genera siempre un feedback con su público que se hace irresistible. No se etiqueta, no cree en los estigmas y está dispuesta a seguir experimentando nuevos sonidos, nuevas formas y, sobre todo, la intención de darle a sus seguidores lo que más les gusta de ella: Ese carisma y belleza que unidos, la han hecho única y que le permiten contar con más de un millón de seguidores en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

