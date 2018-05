Tsongas no jugará Roland Garros al no estar recuperado de su lesión

EL NUEVO DIARIO, París.- El francés Jo-Wilfried Tsonga anunció este lunes que no disputará el torneo de Roland Garros al no haberse recuperado de la lesión que arrastra desde principios de marzo. A través de la red social Twitter, el número 37 del mundo, dos veces semifinalista sobre la tierra batida de París, anunció que no estará en su torneo favorito.



El francés sufrió una fisura de menisco a principios de marzo, lo que le ha llevado a perderse los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami, Madrid y Roma, además ahora del Grand Slam de París. Su última presencia en las pistas se remonta al torneo de Montpellier en febrero pasado.