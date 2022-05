Tsitsipas: “Alcaraz y Djokovic son los favoritos para Roland Garros”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El griego Stefanos Tsitsipas declaró tras su derrota en la final del Masters 1.000 de Roma ante Novak Djokovic, por 6-0 y 7-6 (5), que, “ahora mismo, Alcaraz” y el serbio “son los favoritos para Roland Garros”.

“Ahora mismo Alcaraz y Djokovic son los favoritos para Roland Garros. Tengo que mejorar, no sé si estaré a su nivel, pero voy a tratarlo. Tengo que poner más atención al detalle en las próximas dos semanas”, dijo en rueda de prensa.

“Roland Garros es un maratón, espiritual y físicamente, tienes que dejarlo todo en la pista. Estoy deseando descansar un par de días para ponerme a entrenar y meterme de lleno en Roland Garros. Disfruto jugando allí”, añadió.

El heleno no pudo con un Djokovic que le endosó un 6-0 en el primer set y que le remontó el segundo cuando iba 5-2 arriba: “Es una pena, tuve oportunidades en el segundo set. Lo busqué pero no pude, no sé, jugó muy, muy bien, un gran tenis”.

Tsitsipas estuvo muy errático en la pista central del Foro Itálico y, según comentó, la sombra que hacía el marcador en una zona del campo influyó bastante.

“Es una situación con la que hay que lidiar, pierdes de vista la bola. Tuve varios saques que tardé en ver después, no sé qué se puede hacer. Habría que resolverlo, tuve los mismos problemas en partidos pasados, cuando tienes sombra en la pista en una parte solo, hace muy raro la vista. No es algo que suela pasar mucho en el circuito”, explicó.

Además, volvió a hablar de su rival, al que considera uno de los mejores de la historia: “Es un gran campeón, todas las decisiones que ha tomado las entiendo. Incluso las del pasado, las apoyo, es una persona sabia y sabe lo que hace. Tiene toda su vida bien organizada, es como un coche de Fórmula 1, cada detalle es clave en su vida”.

“En términos de ser leyenda, es uno de los más profesionales y de los mejores”, sentenció el griego, número 5 del mundo.

