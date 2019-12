TSE ratifica que LF no tiene impedimento constitucional para ser candidato por PTD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE ) ratificó este viernes que Leonel Fernández “no tiene impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular por el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) con miras a las elecciones generales de dos mil veinte (2020)”.

La decisión de la Alta Corte está contenida en la sentencia No. 100-2019, en la que decide la demanda de nulidad interpuesta por Francisco Antonio Ventura Felipe a la resolución número 4 de la XJI convención Nacional del PTD, del 27 de octubre, donde proclamó como su candidato presidencial a Fernández, y pasó a llamarse La Fuerza del Pueblo, movimiento formado por el exgobernante.

“De tal manera que tanto los precandidatos que resultaron favorecidos con el voto afirmativo mayoritario de los concurrentes a las primarias abiertas, como los que no obtuvieron el voto afirmativo en las mismas, no pueden ser presentados en este evento electoral, por ninguna organización política que no sea por aquella en que participaron, por no cumplir con los requisitos exigidos en los artículos de las leyes precedentemente citadas, y por las razones jurídicas anteriormente expuestas”, alegó Ventura Felipe en su demanda.

