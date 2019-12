TSE conoció nueve recursos este jueves, cinco serán fallados este viernes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nueve recursos en materia contenciosa electoral conoció este jueves el Tribunal Superior Electoral, de los cuales dejó tres en estado de fallo y cinco serán nuevamente debatidos este viernes por el pleno.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) emplazó a la Junta Central Electoral de Fantino.

Su Objeto: “Recurso de apelación contra la Resolución No. 12-2019, dictada por la Junta Electoral de Fantino, que declara la no admisión de la propuesta de candidaturas municipales por el Partido Reformista Social Cristiano”.

Actuó como recurrente el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y los señores Lucía Margarita Portes Evangelista y Rodolfo Egidio Leonardo Soto.

Emplazada: Junta Central Electoral (JCE).

En este caso el TSE ordenó de oficio una comunicación recíproca de documentos, fijando la próxima audiencia para este viernes 3 de enero de 2020, a las 10:00 a.m.

El TSE también aplazó para este viernes un “recurso de apelación contra la resolución de fecha 9 de diciembre del 2019 dada Junta Electoral de Cabral que rechaza la inscripción de candidaturas a cargos municipales presentada por el Partido Reformista Social Cristiano”.

Recurrentes: el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), representado por su presidente, Federico Antún Batlle, quien emplazó a la Junta Central Electoral (JCE).

En este caso el TSE ordenó, a solicitud de las partes, una comunicación recíproca de documentos, fijando la próxima audiencia para el viernes 3 de enero de 2020, a las 10:00 a.m.

Otro recurso de “apelación contra resolución dictada por la Junta Municipal de Altamira”, incoado por el PRSC, recurrido por: Francisco Aurelio Cruz Trejo y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), representado por el Licdo. Rafael Carlos Balbuena Pucheu, presidente del Directorio Municipal del referido partido político en Puerto Plata, emplazando a la Junta Central Electoral (JCE) , a cumplir”.

En este caso el TSE ordenó, a solicitud de las partes, una comunicación recíproca de documentos, fijando la próxima audiencia para el viernes 3 de enero de 2020, a las 10:00 a.m.

El Partido Revolucionario Dominicano, PRM, fue objeto de un “recurso de apelación contra la resolución No. 34/2019 sobre conocimiento y decisión de candidaturas municipales, Acta No. 23/2019 de fecha 11 de diciembre del 2019, dictada por la Junta Electoral de Santo Domingo Este sobre la propuesta de candidaturas municipales del Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción No. 2 del municipio de Santo Domingo Este”. Actuó como recurrente José Antonio Ramírez Polanco.

Recurridos: Partido Revolucionario Moderno (PRM), los señores José Altagracia Sánchez, Ángel Hiraldo Lendof, Rodolfo Arístides Santos Méndez, Juana Celeste Brito Rojas, Esther Noemí Pérez Matos, Australiana Segura de Pascual y Milcíades Geraldo Herrera y la Junta Central Electoral (JCE).

Resultado: TSE ordenó, a solicitud de las partes, una comunicación recíproca de documentos, fijando la próxima audiencia para el viernes 3 de enero de 2020, a las 10:00 a.m.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también fue recurrido mediante: “Recurso de apelación contra la decisión No. 01/2019 de la Junta Municipal de Cabrera”.

Recurrente: Wilmy Lorenzo Javier Acosta.

Resultado: TSE ordenó la cancelación del presente rol por la no comparecencia de las partes.

El TSE conoció un recurso de Apelación contra la Resolución No. 006/2019, de fecha 10 de diciembre 2019 emitida por la Junta Municipal de Puerto Plata”.

Recurrentes: Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), representado por Rafael Carlos Balbuena Pucheu, presidente en el municipio de Puerto Plata de dicho partido político, y los señores Carlos José Martínez Arango, Ana Silvia Martínez Paredes, Carlos José Troche Rodríguez, Grinilda Mercedes Brito Batista, Porfirio Eslier Gutiérrez Guzmán, Ramón Emilio Morrobel de la Cruz, Jerson Eliezer Paulino Cabrera, Miguel Ángel Cabrera Pichardo, Evelina Romana la Luz Santana, Carmen Ramona Peniche Reynoso, Ramona Padilla, José Lozada Rosario, Arcadio Bonilla Martínez, Ramón Emilio Santana Almonte, Bill Oswald Núñez Batista, Pablo Bonilla González, Carolina Cristina Almonte Salvador, Cristino Rivas García, Napoleón, Sibilian Sánchez, Lisia Memari Martínez Núñez, Hilario Núñez, Johanny Díaz Peralta, Eufemia Rodríguez Sosa, Karla Mariel Balbuena Camps, Marcelino Salvador Ramos, Ana Rosa Castillo Rosa, Esthefania A. Hernández Almonte, Jessica Orquídea Álvarez Rotchis, Roberto Silverio Bidó, Zenaida García Rosario, Gregorio Tavares Vásquez, Manolo Sánchez, Aristi Altagracia Sosa de Parra, Willy Enrique Sánchez Martínez, Dominga Bruno Reyes, Juan Francisco Rojas Rodríguez, Angela Margarita Roque Reynoso y Juan Andrés Tavares.

Recurrida: Junta Centra Electoral (JCE).

Resultado: TSE ordenó, a solicitud de las partes, una comunicación recíproca de documentos, fijando la próxima audiencia para mañana viernes 27 de diciembre de 2019, a las 10:00 a.m.

El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) fue objeto de una solicitud de impugnación a la candidatura a regidor del señor Radhamés La Hoz Vásquez, en el municipio de los Alcarrizos”.

Agapito de los Santos Alcántara fue el demandante de esta acción.

Resultado: TSE ordenó el cierre de los debates y se reservó el fallo sine die.

Demanda en nulidad de alianza parcial en el nivel municipal, entre el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), en tránsito hacia Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en el municipio Santa Cruz de Barahona”. Demandantes: Manuel de Jesús Florián Pérez, Norci Arias Báez, Michael E. Feliz Pérez, Fanny López, Yesenia Féliz Pérez, Jesús María Cuevas, Juan Carlos Feliz, Marcos Feliz, Josefa Castro, Yenny Massiel Feliz Pérez, José Reyes Carrasco, Ernesto Feliz Méndez, Reyna Feliz Feliz y Carmen Vargas.

El Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) o Fuerza del Pueblo (FP) y su Secretario General el señor Antonio Florián, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y su presidente Federico Antún Batlle, fueron demandados pero el TSE ordenó el cierre de los debates y se reservó el fallo sine die.

Y finalmente, el TSE, conoció un recurso contra la Unidad Democrática un “Recurso de apelación resolución No. 01/2019”. del Partido Unidad Democrática Cristiana (UDC), representado por su presidente Luís Fernando Acosta Núñez y ;el señor Fulgencio Segura Méndez. Recurrida: Junta Electoral del municipio El Peñón, provincia Barahona.

Resultado: TSE ordenó el cierre de los debates y se reservó fallo sine die.

