(VIDEO) TSE conoce varios recursos contra candidatura Leonel Fernández por el PTD

TSE conoce varios recursos contra candidatura Leonel Fernández por el PTD EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional conoce este jueves varios recursos en contra de la candidatura del expresidente Leonel Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos (o La Fuerza del Pueblo). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do